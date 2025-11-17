消防局校園宣導居家三寶重要性

基隆市消防局配合武崙國小舉辦創校72周年校慶活動，由安樂分隊與安樂宣導分隊在現場設置防火安全宣導攤位，透過互動遊戲、闖關、問答及實物展示等方式，將日常生活的居家防火知識帶給學校的家長與學生，吸引許多師生、家長及同學參與，氣氛熱鬧又富有教育意義。

本次宣導主軸聚焦在「居家三寶」與「防範電器火災」，希望讓民眾在平時就能具備正確的防火觀念。家中要準備好防火的「居家三寶」，包括滅火器、住宅用火災警報器，以及緊急照明燈，這三項設備能在火災初期發揮重要作用。

安樂分隊指出，隨著天氣日漸轉涼潮濕，家用電器使用量上升，使用家電產品的安全習慣時十分重要。消防人員提醒民眾務必遵守「電器火災五不一沒有」原則。包含不超載、不潮濕、不靠近可燃物、不長時間插電、電線不捆綁，以及確保所有電器產品皆具有安全標章。正確使用電器產品可以有效降低居家火災風險。

消防局長游家懿表示，每一次走進校園或社區，都是希望市民朋友可以多一分準備，災害發生時就能少一分傷害。