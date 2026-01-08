消防局歡慶119消防節暨民力團體表揚 許縣長親自頒獎致謝

南投縣消防局歡慶119消防節，縣長許淑華親自出席共切蛋糕慶祝。(記者蔡榮宗攝)

一月十九日將至，縣府為歡慶「119消防節」，八日上午在南投市南島婚宴會館舉辦「歡慶119消防節暨民力團體表揚典禮」。縣長許淑華親自頒獎，感謝消防弟兄以及義勇消防、鳳凰志工、防火宣導隊、民間救難團體等民力團體平日辛勞及無私奉獻精神。

許縣長表示，南投縣幅員遼闊，各類志工長期協助消防勤務，在平時工作之餘用心投入消防支援工作，付出值得肯定，此次表揚年資標計分為5、10、15、20至45年，年資標雖然是小小的一塊標章，但是其代表的意義卻是消防民力團體長期奉獻的表徵與傳承，感謝所有辛苦的消防弟兄以及協勤人員，祝福大家消防節快樂。

自內政部消防署一九九五5年成立之後，核定每年一月十九日為消防節，旨在紀念消防人員的辛勞及表揚績優人員，同時透過活動提升民眾的防火、防災意識。以往消防局每年配合中央政策規劃辦理各項宣導活動，一一四年五月二十八日「紀念日及節日實施條例」規定，「119消防節」為消防人員紀念日放假一天，因此民力團體表揚典禮同時併歡慶消防節辦理，讓所有消防局同仁及民力夥伴能一同歡慶佳節。

此次頒獎，全國楷模計六人(鳳凰獎包含消防一人、義消一人、鳳凰志工隊一人；全國志工菁英包含防火宣導隊二人、災害防救志工一人)、縣內楷模計十人(含消防二人、義消二人及防火宣導及鳳凰志工各三人)，除表揚年度績優人員以外，年資標表揚計有義消一百六十七人、鳳凰志工九十九人及防火宣導二0八人，合計共四百七十四人接受頒發年資標獎牌。

其中年資滿五年的有六十二人、滿十年的有九十八人、滿十五年的有六十人、滿二十年的有五十四人、滿二十五年的有一百七十一人，滿三十年的有九人、滿三十五年的有七人及滿四十年以上的有十三人；義消總隊副總隊長莊坤耀、幹事柯明光、賴寬龍、廖聰輝、游如村，義消第一大隊大隊長蔡政鋼、義消第二大隊總幹事謝明達、義消第三大隊大隊長劉興崧、副大隊長蔡鳳春、草屯義消分隊顧問洪武順、國姓義消分隊顧問鍾瑞嘉、竹山義消分隊顧問黃金花、水里義消分隊副分隊長沈威宏等十三位服務年資滿四十年以上，將一生當中大半輩子貢獻於消防救災工作上，為民服務的精神特別令人感佩。

縣議員林儒暘也到場感謝消防民力團體的付出，他說，消防工作雖然平時看不到，但卻與大家生命財產安全息息相關，有了他們的努力，才有平安的生活，感謝持續付出的義消及鳳凰志工，他在議會也會繼續給予支持，讓消防人員有更好的設備，保障自身與人民的安全。