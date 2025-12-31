消防局泰山分隊新廳舍 今年中啟用

新北市泰山消防分隊興建工程上梁，消防局副局長蔡武忠、義消及與會來賓焚香祈福。（新北市消防局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市消防局「泰山分隊興建工程」，一一三年九月由市長侯友宜主持動土典禮，一一四年十二月三十一日舉行上梁典禮，預計一一五年六月完工。新廳舍啟用後，勤務出動時間約可減少二十秒的黃金時間，提升泰山區救災救護能量，保障市民生命財產。

為提升在地救災救護能量，保障市民生命財產，侯友宜核定泰山分隊興建工程，異地興建地上三層、地下一層的新廳舍，總樓地板面積一千二百七十一點零九坪。上梁典禮由消防局副局長蔡武忠、義消、與會來賓及在地人士焚香祈福。

消防局長陳崇岳表示，新廳舍啟用後除了可容納大型現代化的救災車輛外，同時規劃建置行動智能值班台，當分隊接獲一一九通報時自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，對於勤務出動時間約可減少二十秒的黃金時間。

蔡武忠表示，工程預計一一五年六月完工，泰山分隊進駐新廳舍後，將透過更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間提升救災救護效能，提供更優質的消防安全服務及市民安居樂業新環境。