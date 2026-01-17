消防局示警！卡式爐「放一種鍋」變身手榴彈 加溫爆炸他受重傷

專家提醒使用卡式爐時，鍋具不能超過爐架，避免導致瓦斯罐被加溫引發爆炸。（示意圖，本刊資料照）

不管是外宿族還是露營控，卡式爐絕對是煮食好夥伴，但如果沒有正確使用，隨時會釀巨災。近日發生一起慘劇，一群年輕人在民宿煮火鍋，為了快點煮熟火鍋，異想天開拿巨大鐵鍋架在卡式爐上圍爐，結果現場瞬間炸裂，噴飛的金屬碎片直接扎進傷者大腿，場面觸目驚心。

用大鐵鍋引發爆炸

粉絲專頁「消防神主牌」在Threads發文提到日前一樁民宿爆炸案，一群年輕人為了貪快，將巨大鐵鍋架在卡式爐煮火鍋，沒想到吃到一半突然發出巨響，卡式爐應聲炸毀，熱湯與碎片四處噴濺，傷者腿部慘遭金屬片擊中，皮開肉綻送醫急救。

為何卡式爐不能用大鍋？

粉專分析，這場爆炸意外主因是由於輻射熱傳導引發的沸騰液體膨脹蒸氣爆炸BLEVE（Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion），當大鍋子蓋住瓦斯罐上方空間時，熱氣無法散發並持續反射回瓦斯罐，使其內部壓力在短時間內飆升至臨界點。這種爆炸威力與手榴彈不相上下，且爆裂前通常安靜無聲或聞不到瓦斯味，使用者根本無法預警逃生。

卡式爐怎麼用才安全？

許多人為了求快而使用不對稱的鍋具，卻不知這正是玩火自焚。當瓦斯罐被加熱到極限，金屬外殼會因為承受不住內部蒸氣而炸開，卡式爐廠商也曾呼籲，安全使用的首要條件就是鍋子直徑不得超過爐架。只要鍋底遮蓋到瓦斯罐艙蓋，危險指數就會直線上升。同時，使用卡式爐必須與其他火源、熱源保持安全距離，切記莫因一時方便而忽視安全守則。

