消防局豐濱分隊太陽能光電場所搶救演練

豐濱消防分隊在豐濱國中辦理太陽能設施搶救演練。(花蓮縣消防局提供)

記者林中行／花蓮報導

為強化太陽能設施日漸普及化的救災應變，豐濱消防分隊二十四日至豐濱國中辦理太陽能設施搶救演練，熟悉太陽能光電設備的配置及搶救程序，期藉由平時演練機制，使第一線救災人員掌握搶救原則，強化太陽能光電設施救災安全及提升搶救效能，以保障民眾的生命財產安全及避免消防員救災時發生感電事故。

花蓮縣消防局表示，此次消防演練模擬情境為豐濱國中屋頂的太陽能板設備短路引起燃燒，校方立即啟動自衛消防編組應變，並同時通報消防單位搶救。

消防局指出，消防隊接獲通報後立即派遣人車到達現場搶救災害，消防人員同步施行疏散及搶救作業，搶救演練流程依據「消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則」。

消防局強調，太陽能光電設備搶救需掌握以下重點：一、斷電後，太陽能板與變流器間配線仍有電力，火場搶救人員作業時須著完整無破損之乾燥消防衣、帽、鞋、手套、頭套、空氣呼吸器、救命器等防護裝備器材，並避免碰觸導電物體。

切記勿貿然射水，滅火行動盡可能使用乾粉或氣體藥劑；若需射水，在六至十公尺以上之距離處，以展開角度三十度以上之水霧射水，且瞄子出水壓力至少7 kgf/cm2。

另外，更需注意建築物斜屋頂及外牆太陽能板碎片掉落危險，非必要時也勿碰觸、破壞太陽光電發電設備，以免觸電。

花蓮縣消防局表示，近年隨著太陽能光電技術進步及普及化，全台各地不同規模案場相繼施作營運，未來將面臨光電設施防救災之議題，此次透過災前模擬演練，使案場人員熟悉災時防火管理緊急流程啟動程序及讓消防人員熟悉光電場所場域配置及搶救相關程序，共同建構防救災計畫及確實遵循，才能於災害發生時從容應對及有效減災。