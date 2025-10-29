消防局辦資訊雲端應變演練 提升災害整合能量

基隆市消防局28日舉辦「應變管理資訊雲端服務（EMIC2.0）系統操作演練」，共計動員民政、交通、工務、警察、環保等局處及各區公所40名防救災人員參與；這場演練模擬颱風與豪雨造成多點災情，地方開設災害應變中心的整體應變流程。

為強化地方政府在災害發生時的資訊整合與即時應變能力，消防局特別舉辦「應變管理資訊雲端服務（EMIC2.0）系統操作演練」，藉以提升風災、水災整合應變能量。

這場演練是由中央災害應變中心下達模擬災情，情境涵蓋路樹傾倒、招牌掉落、隧道積水等等可能發生的災害事件，各參演單位依據權責進行災情查通報、資源盤點與跨單位協調，逐步完成整體應變作業流程。

針對極端降雨可能引發的水災與土石流等複合型災害，演練強化了從災情接獲、通報、分析到指揮調度的即時應變能力，驗證災害發生時的整體處置效率。

這次演練導入「LINE災情查通報功能」，包含民眾版與防災人員版雙向操作，模擬案件登錄與通報流程，藉以提升災情回報的多元性與即時性，讓防災人員更熟悉新系統操作，加速資訊傳遞、強化決策反應，提升整體防救災效能。

消防局表示，當災害發生時，各單位往往需同時啟動應變作業，若缺乏事前演練與溝通默契，容易導致決策延遲或資源重疊，因此透過EMIC2.0系統操作定期演練，有效強化各單位間的協調與共通語言。

消防局長游家懿指出，透過演練讓防災人員在面對實際災情時，能以更高的精準度與效率完成任務，提升基隆市整體防救災能量。