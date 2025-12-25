消防局長淪貪官 李明峯涉收賄護航業者 法院裁定羈押禁見、理由曝光

台南市消防局前局長李明峯（右）被控收受消防器材業者賄款至少300萬元遭羈押、禁見。市府提供

台南市消防局前局長李明峯被控夥同女密友楊詠琪收受至少300萬元賄款，台南地院今（25日）下午召開羈押庭，經過數小時審理，法官認定檢方提供的犯罪證據詳實，兩人犯罪嫌疑重大，且有逃亡及勾串之虞，晚間裁定兩人均羈押、禁見。

法官裁定羈押理由是，審酌檢察官提出的羈押聲請書與相關證據，李明峯與楊詠琪皆被認為有相當理由足認有逃亡之虞；其次，考量到案件仍有諸多細節待釐清，兩人被認定有勾串證人、共犯或湮滅證據的可能，符合刑事訴訟法第101條第1項第3款的羈押要件。

法官進一步審酌，本案涉及公職人員廉潔與消防安全行政的公正性，情節嚴重。在權衡公共利益、犯罪情節，以及被告兩人的人身自由與防禦權後，法官認為若採具保、責付或限制住居等較輕微的手段，無法有效代替羈押，因此認定對兩人施以羈押確有其必要性。

法院最終裁定李明峯、楊詠琪均應予羈押，並全面禁止接見通信，但被告可抗告。

台南市消防局前局長李明峯擔任局長期間，疑似與消防設備業者勾結，涉嫌收受逾300萬元賄賂，以利業者在消防設備審核或車輛捐贈案中獲取利益。台南地院認為，李明峯涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第3款之「對於職務上之行為收受賄賂罪」；同案被告楊詠琪則涉犯同條例第3條及第5條第1項第3款之罪嫌。



