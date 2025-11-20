消防局長證實設備未啟動！洪婉臻揭環南市場火災真相：不是故障、是被關掉

【警政時報 鄭自達、薛秀蓮／綜合報導】環南市場消防設備多次發生異常，無火災發生卻啟動泡沫噴灑設備，上月地下停車場發生火災。周刊引述有攤商指控火災發生時，物管人員以爲是誤報，關閉受災區消防設備，台北市議員洪婉臻今揭露，消防局稽查紀錄與指導單寫道，「要求市場非消防專業人員，請勿任意關閉消防設備開關」證實當天有人關閉消防設備。洪婉臻表示，市場處「一而再、再而三公然說謊」，火警發生當下，有人「誤判為誤報」反而手動關閉消防設備，導致延誤救災、讓冰櫃周遭嚴重燒毀。消防局長莫懷祖現場也證實，火災當時設備確實不符合規定。

洪婉臻(左)揭環南市場火災真相，台北市消防局長莫懷祖(右)證實，火災當時設備確實不符合規定。(圖／洪婉臻辦公室 提供)

洪婉臻出示火場現場照片指出，燒毀最嚴重的冰櫃體區域，原就有多個消防泡沫噴頭，「但火警發生時，消防設備無反應」透過消防受信紀錄，確認當晚消防泵補異常、泡沫泵補未動，消防設備遭「人為操作」隔絕回路。莫懷祖在議場也向洪婉臻議員證實，火災當時設備確實不符合規定，設備未正常啟動。

市場處19日新聞稿避重就輕，仍堅稱「消防系統正常」。洪婉臻公布消防局10日稽查內容紀錄，明確寫道排煙設備故障，環南市場遭列為消防不合格場所；當天1樓消防泡沫幫浦又被關閉，洪婉臻批評，市場處在火災後仍學不到教訓，同時市場處、消防局也不敢對外公布，北市超過千攤規模的環南市場，消防不合格。

洪婉臻指出，消防局紀錄表與行政指導單，都提到嚴禁調整火災應變流程，值班人員嚴禁立即隔絕回路（關閉）先至火場確認，確認誤報使得「復歸」重開，還要市場處增設監視器嚴格執行門禁管制。洪婉臻強調，指導單內寫到「非專業消防設備人員請勿任意關閉或移動。」意思很明白，就是請不要亂動消防設備。洪婉臻批此案充滿人為因素，但市場處卻選擇隱瞞局處官官相護，完全不把攤商跟消費者的安全看在眼裡。

最後洪婉臻要求，針對違反火災應變流程與知情不報刻意隱匿的人員，應追究有無法律責任與行政疏失，除了行政調查外，此案也應主動移送檢調釐清相關責任。而且市府應追究環南市場消防設備屢次出包的責任，包括相關廠商、物管、設備商或設計單位。

