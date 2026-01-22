消防局：啟動關懷機制 助家屬後事處理

針對基隆市安樂區樂利三街21日深夜發生住宅火警，造成消防仁愛分隊小隊長詹能傑不幸殉職。對此，消防局22日下午表示，在救災過程中遭遇重大變故，22日凌晨0時39分，現場回報一名消防同仁仁愛分隊小隊長詹能傑受困火場。消防局現場旋即啟動快速救援機制（RIT）全力投入搶救。

惟因起火戶內堆積大量雜物、空間極度狹隘，現場共計派遣7梯次RIT小組人員接力施救，逐步將受困同仁帶出。經查，受困同仁當時配戴完整個人防護裝備進行搜救任務；為確保在艱困環境下能維持最大之搜救機動力與行動敏捷度，該員執行第三次搜索任務時，並未隨身攜帶公裝配備之「共生面罩」。

由於火場內堆積之雜物嚴重阻礙逃生與救災動線，加之濃煙密佈、視野極差，搜救環境異常艱困，受困的小隊長詹能傑於凌晨1時55分被救出並緊急送醫，經醫療團隊竭力搶救，仍於2時55分不幸殉職。另有一名消防同仁在救災過程中，因感電導致雙腿劇烈痙攣無法行走，經緊急就醫處置後，目前已無大礙，返隊休養觀察。

消防局游家懿局長第一時間對同仁殉職表達最深切之哀悼與不捨，強調已啟動關懷機制，並承諾「從優撫卹」，全力協助家屬處理後續事宜。游家懿局長表示，目前火災調查科已針對起火原因展開調查。同時呼籲市民，平時務必保持家中逃生通道暢通，避免堆置雜物，並裝設住宅用火災警報器，守護家園安全。