消防成果展 及時撤離災民大馬村長王梓安獲獎

「樺加沙颱風馬太鞍溪堰塞湖溢流應變得宜人員」獲獎的除了有王梓安外，馬太鞍教會、太巴塱教會、阿陶默文健站、光復國小、瑞穗天和觀光酒店也因收容或協助災民受獎。(記者鄭景議攝)

〔記者鄭景議／台北報導〕內政部消防署今(21)日在台北車站一樓舉辦「114年災害防救科技成果展」，展示5G大數據、人工智慧(AI)、擴增實境(AR)、地理資訊系統(GIS)等智慧科技如何導入消防各領域，以應對極端氣候帶來的挑戰。內政部政務次長馬士元出席，並頒獎表揚「樺加沙颱風馬太鞍溪堰塞湖溢流應變得宜人員」。溢流發生時撤離及時，近日還因重建累倒的大馬村長王梓安也獲獎。馬士元表示，台灣今年先後歷經「丹娜絲颱風」及「馬太鞍溪堰塞湖溢流」等重大災害，都突顯了國家防災的重要性。

消防署表示，本次成果展同時舉行多項活動，包括頒獎強韌台灣計畫績優單位、表揚T-CERT(台灣民間緊急應變隊)誓師大會暨績優隊伍，以及舉辦第2屆鳳凰盃競賽啟動儀式。會中也召開全國災害防救志工幹部聯誼會報，邀請各地志工分享救災經驗，促進資源交流與共識凝聚。

馬士元指出，過去幾年，無論在災害防救的資訊整合、情資交換、決策速度、人力與裝備調度等方面，台灣都展現出世界前段班的韌性與效率。他強調，儘管科技快速進步帶來巨大助力，但再先進的系統最終都要靠防救災夥伴現場判斷與執行救援，並向默默付出的防救災人員與志工表達最深的敬意。

馬士元強調，面對極端氣象，防災整備與協作更顯重要。今日授旗的T-CERT未來將扮演關鍵角色，並視需求逐步擴編，以提升全體國人的防災韌性與救災能量。他表示，防救災不能只靠中央或縣市，要把累積的經驗、科技與能力繼續往基層推動，讓鄉鎮公所、志工、社區及每一位國民都能具備應對災害的基本能力，使台灣更堅韌。

花蓮縣政府派員代替因公累倒的大馬村長王梓安受獎。(記者鄭景議攝)

內政部消防署今(21)日舉辦「114年災害防救科技成果展」，內政部政務次長馬士元出席。(記者鄭景議攝)

