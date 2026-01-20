消防新添170生力軍！台南搶救及救護量能升級

臺南市政府消防局今（20）日分梯辦理新進人員職前訓練。（圖／東森新聞）





臺南市政府消防局今（20）日分梯辦理新進人員職前訓練，這批生力軍的注入，將有效增進臺南市火災搶救及救護量能，全面提升城市消防安全防護網。這170名分別由其他縣市回鄉服務或四等特考結訓分發新進人員，消防局特地規劃自115年1月19日起至3月6日止，陸續辦理4梯次5天高強度消防術科訓練。培訓內容涵蓋火場救援策略、個人防護裝備使用、車禍及各式災害搶救、緊急救護及複雜環境下的搜救行動等各項核心專業技能。

消防局陸續辦理4梯次5天高強度消防術科訓練。（圖／東森新聞）

市長黃偉哲表示，消防人員是守護市民生命與財產安全不可或缺的中堅力量，此次170名新進人員的加入，將大幅提升本市整體的消防救災救護戰力。尤其消防局已於109年全面在61輛一線救護車上配置12導程心電圖機，截至114年已執行1萬1,624件，有634件在院前被判別出是心肌梗塞患者，拯救了634個家庭。

黃偉哲說明，近幾年市府大力支持消防預算，積極補充消防戰力，其中包括「提升高科技廠房救災量能暨建構區域聯防機制五年中程計畫」1300萬採購機器人及無人機，「市府預算」採購個人裝備及培訓30名高級救護技術員，可以使整體高級救護技術員的比率從20%提升到23%，更能保障院前救護品質，還有動用第二預備金1400萬採購救災機器人及紅外線熱顯像空拍無人機，從人力到裝備、從軟實力到硬實力，市府都會當消防局的最強後盾。

消防局長楊宗林指出，新進人員的加入，為消防隊伍增添了無窮的熱情與力量。除了火災搶救及緊急救護是一項艱鉅且充滿挑戰的任務，需要無畏的勇氣與頂尖的專業技能，在面對高齡化的社會，救護勤務的件數也是逐年增加，臺南市從111年開始，救護件數連續4年突破10萬件，到院前心肺功能停止件數也是逐年增加，但透過精進裝備及持續訓練，急救成功率也是逐年提升，114年已經來到了35.41%。期許新進消防員能夠秉持專業精神與高度責任感，無論面對任何緊急狀況與挑戰，都能迅速、準確地完成救援任務，持續守護市民的安居樂業。

消防局長楊宗林指出，新進人員的加入，為消防隊伍增添了無窮的熱情與力量。（圖／東森新聞）

