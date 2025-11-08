消防月曆化身公益象徵 用愛守護新北城市安全
2026年新北市消防形象月曆今天（8日）正式亮相，以「全民守護‧消防萌力」為主題，融合專業消防精神與親子互動的溫度。月曆邀集多位現職消防員及小朋友共同入鏡，小朋友化身「小小消防員」，象徵守護使命的傳承與延續，也傳遞陽光、健康、勇氣與愛的正向能量。
新北市政府說明，消防形象月曆自推出以來已邁入第18年，長年深受市民喜愛。2026年月曆除展現消防人員的專業風采，更邀請服務36年的林永昌小隊長參與拍攝，以資深與新生代同框的畫面，呼應「代代守護」的精神。今年新北消防團隊於全國義勇消防人員體技能交流活動暨T-CERT競技大賽中，榮獲三項第一及「全國特優」評鑑殊榮，充分展現專業實力與團隊默契。
新北市長侯友宜表示，消防形象月曆多年來深受民眾支持，不僅展現消防人員的專業態度與救災能量，也成為宣導消防安全與推動公益的重要平台。他指出，去年共售出1萬3,630本月曆，所得皆捐贈「新北市好日子愛心大平台」，所以消防形象的屹立，不只是專業的態度，還有全民守護消防能力與世代傳承精神，更展現出以熱情及愛心關懷這片土地。新北市府邀請民眾持續支持2026年新版月曆，透過購買行動一起做愛心、挺消防，共同守護新北的安全。
消防局指出，本次月曆與全家便利商店合作獨家販售，即日起開放預購至115年1月31日止；銷售所得扣除必要成本後，將全數捐贈「新北市好日子愛心大平台」，用於在地公益，讓市民在翻閱每一頁的同時，也能以愛心守護城市。
