消防栓深夜狂噴泡沫水 新店麥當勞外變「奶昔海」
新北市新店區一處麥當勞門市外，深夜竟出現罕見景象，路旁消防栓突然大量噴出白色泡沫水，短時間內整條路面被泡沫淹滿。住戶看到異狀後，立刻將畫面拍下並PO上臉書社團「路上觀察學院」，瞬間掀起熱烈討論。
從網友上傳的照片中可見，事發地點位在安坑安德街，消防栓不停湧出泡沫狀液體，馬路像是被厚厚的白色泡沫鋪上一層。原PO見狀，將照片上傳到臉書社團「路上觀察學院」，並寫下「麥當當的新品大放送！終於可以不用排隊了」。照片上可以看到，麥當勞外的消防栓噴出大量的泡沫水，路面上全是泡沫。不過有知情者透露，疑似因社區的消防採水機組遭啟動，才導致這場「泡沫瀑布」意外上演。
貼文曝光後，大批網友湧入留言區開玩笑，形容現場宛如麥當勞推出「隱藏版飲品」。網友笑稱「麥當勞奶昔，消防泡沫口味」、「麥當勞限定漂浮免費喝」、「泡沫奶昔」，也有人留言「奶昔大哥逆襲成功」、「這下不用排隊買了」、「抱歉，剛剛是我自助洗車要先泡沫預洗，10元投到隔壁的機子了」。
