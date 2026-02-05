消防特考班降臨 新北戰力湧現

船外機及船艇訓練等水域裝備器材操作。新北市消防局第五大隊提供

113年消防特考班學員於今(115)年順利通過消防署消防專業訓練，並於1月份分發至各縣市消防局，本次共計22名新進同仁分派至新北市消防局第五大隊。新進同仁訓練期間考取到中級救護技術員、FireFighter I訓練等消防專業證照，為讓新進同仁能在最短時間內將所學活用於消防工作、落實良好的安全觀念以及與實務單位建立良好的團體默契。

新北消防局第五大隊指出，自1月26日起安排連續2週(共計80小時課程)之消防專業技能集中訓練，課程包含基本救災戰技、緊急救護技術、裝備器材操作、特種車輛操作、山域事故搜救、SCBA操作暨幽閉恐懼訓練、水域裝備器材操作、公寓火災全情境演練、車禍救助、HPCPR救護等專業訓練，由第五大隊所屬體戰技教官團成員負責集中授課，新進同仁於課程結束返隊後，再由單位學長(指導老師)針對消防勤業務進行介紹及指導，也針對新進同仁進行新式消防體能訓練。

第五大隊提到，本次集中訓練預計於明（6）日結訓，另於今（5）日辦理「115年度第1次新進人員師徒制暨拜師受業儀式」，儀式過程由新進同仁呈高跪姿、手捧消防帽，由指導老師為新進同仁戴上消防帽，並掛上安全管制牌。

公寓火災全情境演練。新北市消防局第五大隘提供

第五救災救護大隊長高宗祺表示，本次新進人員的人數是歷年之最，對於第五大隊消防工作上的執行，著實注入了一劑強心針。指導老師為新進同仁戴上消防帽，象徵經驗傳承，勉勵新進同仁除應具備專業職能，更希望能即早熟悉各項消防勤、業務；再者為提升工作安全，訓練期間的各項操作皆提醒同仁，安全確保事項優先於所有項目，故為新進同仁掛上安全管制牌，期勉新進同仁未來職涯平安順遂。

大合照。新北市消防局第五大隊提供

高宗祺強調，為了面對各種災害應變及提升救災安全，消防仍持續不斷地精良改善救災硬體設備以及建立安全完善的救災指揮。第一線消防同仁擁有精良的裝備、良好的體技能以及完善的救災架構，除了能提升救災效能更能保護第一線同仁的安全，進而守護新北市市民生命財產安全。