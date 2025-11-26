消防科研大突破！114年獲12金5銀1特別獎躍上國際舞台

獲獎人員合影，從左至右：王柏寓、陳武記、宋明哲、楊晉軒、許文政。

【記者 高鐿玲／新北 報導】消防署持續推動消防科技創新，今年由訓練中心消防科技研發辦公室統籌，代表我國參加亞洲、歐洲及北美洲6項國際指標性發明競賽，累計獲得 金牌12面、銀牌5面及大會特別獎1項，創下歷年最佳成績，展現臺灣消防科研能量已達國際水準。

本年度參賽競賽包含：新加坡國際發明展、韓國WiC世界創新發明大賽、美國AII達文西國際發明展、賽普勒斯國際發明展、第十九屆波蘭國際發明競賽及2025 IIIC國際創新發明競賽等，其中多項賽事具有國際發明組織聯盟（IFIA）認證，廣受全球專業研發機構及產學團隊重視。

▲▼新北市政府消防局許文政隊員受領「火場救援拖運墊」金牌榮譽。

全年國際發明競賽成果總覽：

▪新加坡國際發明展：2銀牌

▪韓國 WiC 世界創新發明大賽：3金牌、1銀牌、1大會特別獎

▪美國 AII 達文西國際發明展：2金牌

▪賽普勒斯國際發明展：3金牌

▪波蘭國際發明競賽：2金牌

▪IIIC國際創新發明競賽：2金牌、2銀牌

其中，韓國WiC世界創新發明大賽最具代表性，消防署以「火場救援拖運墊」、「火鳳攻擊包」、「室內電動車滅火系統」及「半身固定搬運背板」等4項成果參賽，榮獲3金1銀，更以「火鳳攻擊包」摘下大會最高榮譽 Special Award 特別獎，象徵我國消防科研成果首次獲得國際最高評審肯定。

▲▼高雄市政府消防局陳武記隊員、宋明哲技士的「火鳳攻擊包」也奪金，圖為陳武記隊員受領金牌。

消防署署長蕭煥章表示，我國消防科研不僅獲得國際獎項肯定，更重要的是逐步將研發成果導入實務應用，讓第一線消防人員以更安全、更有效率的方式執行救災任務。消防署將持續推動技術測試、標準化與跨域合作，並透過「鳳凰盃消防領域發明設計競賽」等平台培育創新能量，打造從研發到商品化的完整推動鏈結。

蕭署長強調，消防科研的使命不是得獎，而是保護生命。「每一面獎牌，都代表著消防現場的一項問題被重新解決。」未來消防署將以「高效能救災、低負擔裝備、綠色永續研發」為核心方向，持續提升國家防災能量，讓臺灣消防研發在全球防災舞台持續發光。（照片記者高鐿玲翻攝）