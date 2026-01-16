消防第五大隊救災演練逼真

消防局第五大隊大灣分隊攜手羅一國際公司強化聯合演練。（第五大隊提供）

記者黃文記∕永康報導

為響應「一一九消防節」，提升消防人員與轄內場所之整體防災應變能力，台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊十六日結合轄內羅一國際公司，辦理消防搶救暨自衛消防編組聯合演練，透過實兵實地操作，強化災害發生時之即時應變與通報機制。

這次演練重點在於加強場所自衛消防編組與消防人員之協同作業，由場所負責人率領員工參與演練，模擬建築物內發生火災狀況，進行初期滅火、災情通報、人員避難疏散及傷患救護等流程。透過實際演練，提升員工對於火災應變之熟悉度，落實「自助、互助、公助」防災觀念。

消防人員於接獲通報後迅速到場，依照標準作業程序成立指揮站，進行災情研判與任務分工，演練內容包含室內搜救、消防水線部署、火勢控制及人員救援等項目，並與場所人員密切配合，順利完成各項搶救演練任務。