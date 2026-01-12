消防節祈福捐血 嘉市推四大消安防災補助
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義市消防局為祈求嘉義市風調雨順、市民平安無災，於1/12 日上午在國定古蹟嘉邑城隍廟舉行「115 年 119 消防節城隍諸神暨水德星君祈福、公益捐血暨政令宣導活動」，消防局長郭立昌率消防局同仁、警義消、志工夥伴與城隍廟董監事團隊共同參與，為消防、義消同仁祈福，也祈願城市安定、消防同仁執勤順遂；本次活動以「祈福與公益並行」為核心，展現城市互助關懷精神，除已邁入第 10 年的公益捐血活動外，現場祈福儀式所準備之祭品，亦於活動後全數捐贈予嘉邑城隍廟所屬慈善會，將信仰力量轉化為實質善行。
消防局長郭立昌並於現場宣布4項消安補助政策，包含老舊集合住宅消防設備修繕補助、補助住宅用火災警報器、瓦斯定時開關，以及燃氣熱水器更換或遷移補助等；郭立昌局長說明指出，市府今年共推出4項消安補助政策，包含補助住宅用火災警報器（住警器）、瓦斯定時開關，以及燃氣熱水器更換或遷移補助等；相關補助措施包括：
一、對於生活或避難弱勢族群，或高風險住宅場所，提供「外掛式瓦斯爐自動關閉器」全額補助安裝，降低烹飪不慎引發火災的風險。
二、針對94年12月31日前取得使照之6層樓以上、符合相關條件之集合住宅，提供消防安全設備維護修繕補助，可由大樓管委會向消防局提出申請，提升社區整體防火防災能力。
三、對於安裝不當之燃氣熱水器，補助遷移或更換，預防一氧化碳中毒事故。
四、對尚未設置火警自動警報設備之住所，補助安裝住宅用火災警報器，強化居家早期預警功能。
郭立昌局長強調，嘉義市為全臺第二個推動此類補助的縣市，且嘉義市的補助金額更高過首個推出的新竹市，嘉義市此項目今年編列的補助預算約為1,000萬，補助金額為補助項目之維修總金額的40%、每案最高25萬元；另外，郭立昌局長也表示，感謝嘉邑城隍廟連續10年提供場地，協助市府與民間共同辦理捐血及祈福活動，今年捐血活動目標約300人次，呼籲市民朋友踴躍捐血。
郭立昌局長也另提到，嘉義市消防局今年也同步推動「防災士培訓」課程，教導民眾防災知識、急救課程，讓民眾在災難發生時可以自助、互助，目前防災士培訓已完成1,400多人次，市府今年也將在兩個區公所成立防災協作中心，輔導區公所於天然災害時啟動收容安置工作，並結合NGO團體及防災士協作，協調公部門與民間力量共同投入防災作業。
