消防節表揚高市消防績優人員 共享光榮時刻

高市府消防局在十六日於局本部八樓的國際會議廳舉辦表揚活動，藉由該活動肯定一一四年度表現卓越的消防人員、義消菁英及災害防救團體志工；這次計一百零三名消防人員、災害防救團體志工及義消菁英獲獎，由消防局局長王志平及義消總隊長陳義永共同頒獎，表揚獲獎人員在災害搶救、火災預防及緊急救護等領域之傑出的貢獻與付出。(見圖)

消防局今(十七)日說明，救災救護工作刻不容緩，尤其是身處第一線的消防人員更加辛苦；這次警消獲獎人員特搜第一分隊喬威敦，在一一三年四月三日的花蓮震災中，參與救出一名生還者、搜尋到三名罹難者，同時疏散民眾數名，展現消防人員奮勇盡責、冒險犯難的專業精神。

廣告 廣告

許多任務的成功，也要感謝協勤義消，發揮民力無窮的大愛精神，城市搜救中隊何艾栩積極參與各項訓練課程，充實自身專業技術，並支援一一四年花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害；岡山救災分隊林盈璋長達二十一年的義消服務年資，支援在地搜救、防火宣導等任務，獲得年資標二等二級之殊榮，實至名歸。

消防人員與義消夥伴的熱忱與勇於承擔的責任感，是堅持使命、持續努力的核心動力，其專業與無私奉獻，是維護社會安定與民眾福祉的重要基礎，全年無休地守護民眾的安全，並朝著打造智慧、安全的宜居城市目標邁進。