消防續搜光復洪災失蹤者 尋獲失聯林姓夫婦衣物

怪手持續開挖，每一次土方翻起，失聯林姓老夫妻的兒子緊盯每一鏟，他甚至天天到現場守著，希望能有奇蹟發生。

失蹤老夫妻兒子林先生表示，「水溝挖到爸爸常用的出門的旅行背包，媽媽的褲子跟爸爸的短褲， 這2天我們還是有挖到一些骨頭。」

光復洪災至今仍有5人失聯，其中就包括這對林姓老夫妻，家屬從10月13日開始，在家園附近菜園開挖，15日陸續找到衣服與包包，還挖到1塊長約15公分、寬5公分的遺骨，立刻通報警消與鑑識單位。

鳳林分局副偵查隊長王忠成說明，「為求慎重，本分局立即報請花蓮地方檢察署檢察官指揮相驗， 經於12月18日完成相驗，確認該骨骸非人類骨骸，已排除刑事的案件 。」

一度以為找到了爸媽，但結果非人類遺骨，讓家屬失落又遺憾。

失蹤老夫妻女兒林小姐表示，「我們希望花蓮縣政府繼續幫我們找父母親，甚至找其他罹難者，這個過程中還有就是，他們給我們挖土機太小了，這地方那麼深。」

家屬希望縣府可以改派大型機具，以利挖掘與搜尋，目前挖掘工作由消防局1個月1聘，目前還有5位失蹤者未尋獲，家屬們至今都未放棄找尋。

