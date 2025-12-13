消防署強化山域救援 公私協力跨機關聯訓

記者郭曉蓓／臺北報導

為落實行政院核定「提升山域事故救援效能五年中程計畫」，提升各機關山域事故救援協作與應變能力，消防署12日至14日在臺中柏冷翠休閒農場辦理「114年跨機關公私協力山域事故救援訓練及演練」，此次演訓採三天二夜露營方式進行，邀集中央、地方及民間救援能量共約230人參與。

此次演訓由消防署主辦，包括內政部國家公園署、警政署、空中勤務總隊、農業部林業及自然保育署、交通部觀光署、運動部全民運動署等山域管理、觀光、運動及救援相關機關均派員參加，臺北市、新北市、桃園市、臺中市、高雄市等13個經常受理山域事故的地方消防機關也遴派人員參與演訓；並邀請近3年具山域事故協勤實績的民間救援團體、志工及登山團體共同參與，以深化公私協力救援網絡。

廣告 廣告

消防署表示，內容分為管理訓練與情境演練等兩階段，首日辦理跨機關山域事故救援管理訓練，重點涵蓋通報派遣流程、指揮體系運作、情資蒐整與圖臺呈現、空地勤協作及救援安全管理等；第二、三日以實地情境演練及分站實作為主軸，導入分站式訓練模式，將230名參演人員分為3組輪流進行研討，以提升參演效益與技能熟練度。3個訓練站點分別為空拍機實務、止血帶操作及繩索運用，以結合AI系統搜救平臺派遣機制、通訊指揮車運用、無人機影像回傳與軌跡整合等科技，於情境演練中實際驗證跨平臺資訊整合、空中地面勤務協同及裝備運用成效，並蒐集縣市與民團實測回饋，作為後續系統精進與政策策進參考。

消防署長蕭煥章表示，山域救援屬高風險、高不確定性的任務型態，事故現場往往需跨機關、團體迅速投入與協同決策；透過本次演訓，除強化跨機關指揮與任務分工默契外，更結合AI派遣與無人機等科技資源，在演練情境中實際驗證，希望讓救援資訊更即時，流程更順暢。

消防署表示，山域事故救援具有跨機關、跨專業與跨民力協作特性，透過本次大規模實戰化演訓，將持續深化平時協作機制與科技救援能力，落實事故發生時「就近、迅速、安全救援」目標，守護登山民眾及救援同仁安全。

消防署舉辦「114年跨機關公私協力山域事故救援訓練及演練」，提升各機關山域事故救援協作與應變能力。（圖由消防署提供）

消防署舉辦「114年跨機關公私協力山域事故救援訓練及演練」，提升各機關山域事故救援協作與應變能力。（圖由消防署提供）

消防署舉辦「114年跨機關公私協力山域事故救援訓練及演練」，提升各機關山域事故救援協作與應變能力。（圖由消防署提供）