消防署指導「橋Ch’iao」菁英賽促進救援技術交流

內政部消防署指導，國際繩索救援專業賽事「橋（Ch’iao）繩索救援菁英賽」即日起至2月1日在台灣舉行，主賽事場地設於內政部消防署訓練中心，並規劃於「樹德半山夢工廠」進行部分情境挑戰。賽事採高擬真救援情境與多元關卡設計，檢驗參賽隊伍於繩索救援技術、團隊協作、風險控管及現場判斷等核心能力。

消防署署長蕭煥章親臨支持繩索救援菁英賽，見證賽事促進技術交流。圖：橋Ch’iao提供

本屆賽事邀集十個國家、共十二支隊伍參賽，參賽國包含台灣、日本、韓國、瑞士、瑞典、西班牙、葡萄牙、荷蘭、拉脫維亞及羅馬尼亞；隊伍成員組成更涵蓋十七個國家，多數具消防與救援專業背景，展現各國救援體系之專業水準。

消防署指出，面對極端氣候與複合型災害風險提升，繩索救援已成為現代消防與災害應變不可或缺之關鍵能力。透過指導「橋（Ch’iao）繩索救援菁英賽」，可促進國內外救援人員專業交流，並強化訓練量能、推動國際接軌，持續提升第一線救援安全與效能。

圖：橋 Ch’iao的負責人陳彥杰(圖中)，是推動橋繩索救援菁英賽順利推進的核心人物。圖：橋Ch’iao提供

賽事主辦單位「橋（Ch’iao）」長期推動繩索救援技術交流與國際合作，橋的命名，象徵「連結、跨越與互信」，以專業競技結合實務對話，深化國際救援社群連結。

「橋（Ch’iao）」創辦人陳彥杰表示，賽事連續舉辦十年，已帶動台灣繩索救援技術水準系統性提升；同時也吸引日本、韓國、泰國以觀察團形式來台交流，兩國後續亦陸續舉辦相近型態賽事，他並多次跨國協助指導。今年特別邀集國際菁英來台參賽，盼透過「觀摩」促進學習與精進，讓第一線救援的技術細節、決策節奏與安全觀念，能被更有效地轉化為訓練與實務能量。

東埔吊橋百米繩索上攀關卡，以高空體能與心理壓力測試，強化救災技術與意志力。圖：橋Ch’iao提供

「橋 Ch’iao」菁英賽為期四天，今天先以國際研討與評核工作坊揭開序幕，辦理國際繩索救援技術研討會及評核員技術工作坊，深化專業對話、建立評分一致性與安全標準，作為後續競賽共同基準。1月30日完成報到、開幕及領隊與評核員會議，並說明體力技術關卡；下午舉行體力技術賽，以標準化項目檢視隊伍基本功、效率與默契，作為分組與關卡輪替依據。1月31日進入雙場域情境技術挑戰，隊伍於竹山訓練中心與半山夢工廠輪替作戰，透過多組技術情境演練，強調不同環境下的器材運用、風險控管與救援流程整合。最終日回到竹山訓練中心進行四大技術情境總評與「繩索救助技術比賽」，完賽後舉辦頒獎晚會，為賽事畫下句點。

