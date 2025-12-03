消防署接軌國際永續趨勢 肯定企業SDGs揭露與減災卓越成果
【記者 高鐿玲／新北 報導】為激勵企業在經營策略中納入防災措施，消防署今(3)日下午舉辦「114年職場消防安全SDGs揭露企業表揚活動」，內政部政務次長董建宏及消防署署長蕭煥章共同出席活動，並邀請金管會及勞動部共襄盛舉；本次活動除了頒獎予43家職場消防安全SDGs揭露優良企業，並表揚優良防火管理人10名、永續經營級防火標章企業1名、協助推動著有績效消防機關9名，以鼓勵獲獎企業、人員積極投入自主防災工作，提升社會韌性，打造更強而有力的社會環境。
董次長指出，從高雄城中城大火到香港宏福苑大火等重大災難事件中可以發現，許多災害往往是由小細節所造成，企業若能落實平時的預防工作，即可有效避免不幸發生。企業主動從自身安全管理做起，不僅是保障員工生命與財產的關鍵，更是對第一線救災同仁提供了最實質的支持與防護。
▲標竿獎企業代表合照。
董次長強調，劉世芳部長非常重視防災士培訓，其目的即在於強化企業責任與全民防災意識，以提高社會安全韌性。鑑於政府力量有限，而真正的資源在民間，呼籲產業界、學界及政府應共同合作，透過公私協力推動各項防災措施，有效降低風險。期許有更多民間企業與政府攜手合作，共同建立起堅實的消防安全防線，為國家與人民創造一個更安全、更好的工作與生活環境。
消防署表示，本次表揚活動除了肯定在消防安全管理的揭露以及永續減災作為方面表現優異的企業外，同時也頒獎表揚既有的優良防火管理人，以推動產業將防火意識融入企業文化，強化企業自主防火與應變能力，表彰落實防火管理制度的優秀人員。消防署希望透過公開展示這些企業卓越的成果，進而提升民眾對消防安全揭露的重視與認同，擴大政策效益與社會影響力。（照片消防署提供）
▲董建宏次長、蕭煥章署長與各受獎企業代表合照。
其他人也在看
全球唯一！英美達成「零關稅協議」 英國藥品出口美國免關稅
根據《美聯社》報導，協議內容指出，美國同意全面豁免英國來源的相關醫藥產品進口稅。美國政府表示，作為回報，英國藥廠承諾將在美國加大投資並創造更多就業機會。英國政府指出，此次取得在未來至少三年內，對所有英國出口藥品實施0%關稅待遇，是美國目前提供給任何國家中最...CTWANT ・ 1 天前 ・ 30
全聯販售之台灣鯛魚排檢出動物用藥不符案 衛生局說明追蹤結果
【記者 謝雅情／南投 報導】有關「全聯販售之台灣鯛魚排檢出動物用藥不符案」，係高雄市衛生局於114年10月間執台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
川普簽署台灣保證實施法案！檢討對台限制 美台往來再突破
（記者石耀宇／綜合報導）白宮於12月2日宣布，美國總統川普已正式簽署「台灣保證實施法案」，要求美國國務院定期強 […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
陸籍配偶錢麗喊話給共產黨在台執政機會 移民署：已廢止依親居留
中國大陸籍配偶、華碩員工因經營解放軍粉專宣揚武統被註銷台灣身分及戶籍，她今天（2日）又在社群媒體發文，請給中國共產黨在台執政機會，引發各界爭議。移民署今天證實，已廢止錢麗的依親居留許可。華碩回應，將恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係；據了解，錢麗已於今天傍晚辦理完成離職程序。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 242
流感疫情估2週內緩升 已增購13萬劑12月下旬鋪貨
（中央社記者曾以寧台北2日電）疾管署今天表示，上週流感就診人次與前一週相當，預估疫情近2週開始緩步上升。公費流感疫苗已接種630萬人次，預計增購15萬劑，其中13.1萬劑已決標，12月下旬可如期鋪貨。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 3 小時前 ・ 325
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 189
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 392
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 97
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 169
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
香港大火…吳宗憲賠大錢緊急取消澳門演唱會！親吐背後原因
原訂於12月27日在澳門舉行的「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會 澳門站」本週突然無預警取消，引發大批粉絲錯愕。天王吳宗憲（憲哥）接受三立新聞網訪問也親自證實消息，並坦言延期背後原因，是因為近日香港重大火災造成嚴重死傷，基於尊重與哀悼，認為此時不宜舉辦歡樂性質活動。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
NBA》Chris Paul遭洛杉磯快艇解約 控球之神恐提前結束最後一季
NBA美國職籃洛杉磯快艇老將Chris Paul在11月23日宣布，將於2025–26球季結束後正式退役。不過就在近期的快艇客場之旅中，情況突然生變。球團今天（台灣時間12月3日）通知Paul提前返家休息，隨後更發布聲明表示已與他分道揚鑣、解除合約。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 16
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 47
川普簽署《台灣保證實施法案》！國台辦崩潰嗆：強烈不滿、堅決反對
美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），法案要求國務院定期檢視及更新和台灣的交往準則。對此，國台辦今（3）日又崩潰開嗆，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 141
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改
生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。民視 ・ 5 小時前 ・ 28
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 24
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 117
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 143