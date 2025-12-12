消防署攜手軍醫局簽署備忘錄 納入軍醫體系守護消防員

消防署與軍醫局十二日簽合作備忘錄，跨部會強化消防員職業健康照護。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟／台北報導

內政部消防署與國防部軍醫局十二日正式簽署「各級消防機關與國防部軍醫局促進消防人員職業健康合作備忘錄」。在內政部長劉世芳與國防部軍醫局局長蔡建松共同見證下，宣告雙方跨部會合作邁入新里程。此計畫將軍醫體系專業資源導入消防健康管理，涵蓋專屬健檢、心理諮商及建立健康資料庫，主要在透過「醫防合一」策略，全方位強化消防人員的身心健康保障。

簽署儀式當日，除內政部長劉世芳外，國防醫學大學校長林致源、三軍總醫院院長蔡宜廷，以及所轄軍醫院代表與地方消防機關首長均到場觀禮。劉世芳指出，此次備忘錄的簽署標誌著軍方與消防體系的合作進入新階段。合作範疇不僅包含健康促進、早期診斷、治療及照護服務，更具體落實消防人員專屬的健檢方案，以及心理諮商與轉介機制。同時，透過建置健康資料庫，將有助於後續政策研擬及提出具體防治建議，提升整體服務品質。

劉世芳進一步說明，消防人員長期處於高風險救災環境，工作壓力與健康風險遠高於一般職種。鑑於近年國軍與消防機關在災害防救及城鎮韌性演練等領域已有密切合作基礎，為回應消防員的健康需求，國軍醫院將比照現役官兵標準，提供消防人員就醫優惠，並針對其職業特性推出自費健檢優惠方案。此外，國防醫學大學也將協助分析消防員常見的就醫用藥及心理健康數據，為政府制定相關健康政策提供科學依據。

內政部強調，期盼透過軍醫專業技術與消防健康管理的深度結合，有效提升預防醫學量能，落實公共衛生策略。未來中央將持續協調各機關資源，推動制度化的健康照護體系，不僅要協助第一線消防人員「安心執勤、健康返家」，也將持續精進各項福利措施，在共同維護消防人員身心健康的同時，深化國軍官兵與消防人員之間的情誼。