消防署新聞記者防災士專班 強化災害判讀能力

記者吳典叡／綜合報導

內政部長劉世芳今（27）日出席消防署「115年度新聞記者防災士專班培訓」開訓典禮。劉世芳指出，內政部持續推動防災士培訓，目前全臺完訓人數已突破11萬名；這次辦理記者防災士培訓專班，提供媒體從業人員了解災害應變架構、預警與避難制度、來源查核方法及風險溝通原則，期望新聞從業人員不僅是「災害報導者」，更可以是「社會韌性推動者」，讓記者也能成為全民防災的重要夥伴。

為期兩天的「115年度新聞記者防災士專班培訓」今日於內政部消防署開訓，劉世芳表示，臺灣位於地震帶，偶有颱風、地震、豪雨、土石流等複合性災害發生，記者總是第一時間趕抵現場，準確提供災害正確資訊；推動新聞記者防災士專班，就是希望記者也能具備災害判讀及基本防災知識，安全地投入災害現場採訪，傳遞正確的災害相關資訊，讓報導成為防災教育的一環。

廣告 廣告

劉世芳指出，消防署積極擴大防災士培訓對象，除全面納入替代役現役人員外，也逐步推動36歲以下備役替代役役男，透過演訓召集方式回流受訓；國軍官兵亦為重點培訓族群，充分展現跨部會合作成果。

此外，防災士制度也持續向民間各領域推廣，包括計程車司機、大樓管理人員、物流從業人員、村里長、婦女團體、宗教宮廟及國營事業等。全臺村里長已有超過半數完成防災士訓練；消防署並依基層實務需求，將原本15小時課程彈性拆分，提升參訓便利性，展現貼近民眾的政策思維與行政彈性。

劉世芳也提到，目前全臺具防災士講師資格的單位約有19家培訓機構，顯示防災士制度在消防署專業主導下，已成為社會高度重視的重要培訓體系。婦女團體方面，在消防署輔導下，主婦聯盟已累計培訓約500名婦女取得防災士資格，為基層防災網絡注入穩定力量。

內政部指出，今年將持續擴大跨部門合作，讓防災概念融入各行各業，將媒體列為培訓對象之一，象徵制度朝向更全面、更跨領域的方向前進；期望防災士人數達20萬名目標，共同攜手打造更安全、有韌性的臺灣。

內政部消防署辦理新聞記者防災士專班，期望強化媒體災害識讀能力，提升社會防災韌性。（內政部提供）

內政部消防署辦理新聞記者防災士專班，邀請臺大氣候天氣災害研究中心林永峻博士講授個人與居家防護措施。（內政部提供）