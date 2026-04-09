消防署曾找合作卻破局！跑山獸妻曝尪3大能力：救援不是靠運氣

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跑山獸因登山救援收費10萬元引發爭議。妻子Eva向友人表示，他因在山區表現出色，消防署曾主動接洽合作，但因溝通問題未能推進。她指出，外界只看到他跑得快、體能佳，實際上，他更擅長離線地圖判讀、路線分析與失聯者位置推算等能力，強調「救人並非靠運氣，而是長期經驗累積的結果」。

消防署曾主動接洽

南投蜜蜂王國老闆何迎家今（9日）在Threads分享LINE對話截圖，指出羅培德（Petr Novotny）妻子Eva曾透露，Petr剛來台灣時就展現出優異的山林能力，幾乎跑遍新北市各地山區，一般人多走步道，他卻常走沒有路徑的區域探索，期間曾成功救回2名失聯者，且皆為生還個案，甚至一度因風險過高，被消防單位勸告不要再上山。

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何迎家轉述Eva的說法，指前幾年消防署曾主動接洽合作，還特地登門拜訪，但最終未能順利推進。一方面是他們不清楚如何與政府合作，另一方面則因語言問題影響溝通，導致合作卡關。

算得出人在哪裡

何迎家指Eva表示，當時外界或許只認為Petr跑得快、體能佳，卻未察覺他更擅長的是離線地圖判讀、路線分析，以及在山區推算失聯者位置的能力。她認為，外界過去常將搜救成果歸因於運氣，但實際上背後是經驗與判斷的累積。

何迎家表示，近期這對夫妻承受相當大的壓力，早在去年底就開始出現批評聲浪，Petr因此相當低落，兩人甚至因此發生爭執，一度陷入冷戰。

他也補充，外界往往只看到結果，卻難以理解，無論是搜救成功或尋獲遺體，背後所承受的心理壓力，以及面對家屬期待、輿論評論與自身安全風險的負擔。多數人仍支持專業與合理收費，也心疼這位以雙腳走入山林、用行動關懷台灣的「台灣女婿」。他們一路走來，只希望能將正確的登山觀念，以及迷途時的應變知識傳達給更多人。

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