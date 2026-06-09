消防署統計 瓦斯外洩氣爆多在深夜清晨

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內政部消防署統計，去年全國共有八十三件瓦斯外洩或爆炸事故，多數都發生在一般住宅或餐飲場所，而非大型工業場所，且常發生在深夜或清晨時段，多數為瓦斯或天然氣外洩後，在閉密空間累積，因火源或電器火花引爆造成。

台中市東區建國市場Ｄ區三月三日桶裝瓦斯外洩引發氣爆，十六間店鋪鐵捲門、天花板、電梯與公共設施毀損，幸好當時早市已收攤，未釀成重大傷亡。彰化縣鹿港鎮五月八日清晨，一家炸雞店疑似瓦斯外洩起火，幸好火勢迅速控制，僅一人受傷。

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回顧過去，住宅或店面重大氣爆意外，頻釀死傷。近十年前台中逢甲商圈咖哩名店瓦斯氣爆，釀三死十三傷，位於餐廳樓上出租套房住戶當場死亡，瓦斯行老闆、餐廳老闆因大面積燒傷，導致多重器官衰竭死亡。

這起事故因瓦斯行員工更換鋼瓶時，不慎踢落兩支鋼瓶滾到地下室，壓力調節閥、橡膠軟管斷裂，導致瓦斯外洩，瓦斯行老闆拿小電風扇到現場運轉，引爆瓦斯釀爆炸。

三年前新竹縣竹北發生石化氣爆炸，當天多處出現瓦斯外洩與住宅火警，釀多處民宅受損、多人受傷，一名十六歲少年在家睡覺時遭炸傷，還有數十人須安置。

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