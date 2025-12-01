消防署辦理本土化 HSEEP 基礎課程強化跨域應變量能
【記者 高鐿玲／新北 報導】為強化我國災防演習推動能力，消防署今（1）日於訓練中心舉辦「災害防救演習規劃與評估（HSEEP）基礎課程」開訓典禮，來自各縣市政府局（處）、協力團隊、衛生福利部及內政部民政司、役政司、替代役訓練及管理中心、中央警察大學、臺灣警察專科學校共 300 名學員分5梯次參訓，訓練的目的在提升各單位推動災害防救演習的專業能力，導入國際標準化流程，並強化跨領域協作，以進一步提升我國整體災害應變韌性。
本次課程是依循美國國土安全部 HSEEP（Homeland Security Exercise and Evaluation Program）訓練模式，內容涵蓋演習設計、執行、評核及精進等完整流程，透過系統化架構協助各機關有效規劃演習並檢視災害應變機制。消防署指出，演習不僅是平時整備的重要手段，更是確保災害發生時，各單位能迅速協調、精準回應的核心基礎。
消防署表示，未來將持續推展在地化演習教學、跨域訓練與演習成果驗證，並結合地方政府及專業協力團隊，共同強化全國災害防救能量。期盼各級政府能透過本次訓練掌握標準化演習流程，進而落實至各項災害整備工作，使「演習即實戰」不再是口號，而成為提升臺灣整體韌性的具體行動。（照片消防署提供）
其他人也在看
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列EBC東森新聞 ・ 1 小時前
徐斯儉上任軍政副部長 顧立雄肯定：他曾率隊參與台美軍事交流
總統府上月底宣布，總統賴清德任命國安會諮詢委員徐斯儉博士出任國防部軍政副部長，國防部長顧立雄今（1日）於立法院備詢時表示支持，強調徐在國安會有國防相關事務歷練，並曾率隊參與台美軍事交流，期待其在新職務中協助推動國防改革與相關施政。鏡新聞 ・ 1 小時前
澎湖大行軍! 天弓三型飛彈首度公開亮相 民眾搶拍照
南部中心／廖璟華、陳芷萍 澎湖報導2025澎湖大行軍活動29日在漁翁島遊客服務中心前廣場熱鬧登場，現場吸引一千多名民眾和遊客參與，澎防部步兵營和空軍馬公基地勤務隊也動員近百名官兵一起行軍，空軍甚至首度公開展出天弓三型飛彈，不少民眾紛紛拍照，感受國軍的實力。2025澎湖大行軍活動29日在漁翁島遊客服務中心前廣場熱鬧登場，現場吸引一千多名民眾和遊客參與。（圖／民視新聞）參加民眾高喊:「國軍戰力強！」「2025澎湖大行軍」首梯活動熱鬧登場，澎湖漁翁島遊客服務中心前聚集上千名的大朋友小朋友，還有不少遊客，澎湖防衛指揮部步兵營與空軍馬公基地勤務隊也分別出動近百名官兵共襄盛舉，高舉著國旗，一起跨越跨海大橋。小朋友穿著迷彩服，和大人們一起頂著東北季風，橫越25公里的跨海大橋，藉由行軍的過程，認識澎湖獨特的風貌和軍事文化，是澎湖秋冬最具代表性的全民健走活動。澎湖縣長陳光復：「很開心今天天氣很好，我們辦這個逆風行走，表示澎湖人戰風戰浪的精神。」活動中，空軍首度公開展出天弓三型飛彈，不少民眾紛紛拍照，感受國軍的實力。（圖／民視新聞）現場還有最新武器裝備展示，最受矚目的就是日前進駐澎湖的天弓三型防空飛彈，首度在澎湖公開展示，吸引大批民眾爭相拍照，就連外國遊客也很好奇。民眾：「看到都非常驚訝振奮，因為這是台灣的軍方，在空軍最強大的防空武器。」民眾：「我覺得我們台灣很棒，防衛能力真的很好。」馬來西亞遊客：「看起來好棒，沒有用過我不知道啊，你要打仗的才知道啊，不過不要打仗，最好不要打仗。」國軍弟兵：「瞬間用力，大力往前拉一次往前拉。」民眾也能親自下場體驗拉炮。在台海情勢緊張之際，結合全民國防教育，讓國人了解國軍實力和軍事防衛的重要性。原文出處：澎湖大行軍！ 天弓三型飛彈首度公開亮相 民眾搶拍照 更多民視新聞報導"海鯤號"今第5次海測 軍事迷搖旗鼓勵超熱情國造潛艦「海鯤號」今第五度海測 交艦進入最後倒數「中國5大新軍事據點」曝光 美國防部：4年內飛彈增至3500枚民視影音 ・ 1 天前
「秋鬥」反戰 呼籲賴政府停止無條件軍購
二○二五秋鬥大遊行昨天登場，逾百人高舉「反Lie求真、反戰求生」白布條。國民黨主席鄭麗文高聲質問，台灣一旦淪為戰場，什麼...聯合新聞網 ・ 9 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 19 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮許瑋甯、現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前
128萬股民關注！00919最新配息出爐 年化配息率10.07%
擁有逾128萬受益人的百萬國民ETF群益台灣精選高息（00919） 今（1）日公布第11次配息期前公告。根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，以今日收盤價21.45元來計算，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10%以上。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
WBC/押山本由伸對決最難纏韓國 和田一浩：今永投中華隊
2026年WBC世界棒球經典賽日本武士隊將拚衛冕，首要任務就是在小組賽出線，昔日日職重砲手和田一浩近日受訪時就提到，應該要派出今永昇太擔任首戰面對中華隊的先發投手，山本由伸則是預定在對韓國隊的比賽先發登板。中天新聞網 ・ 2 小時前
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 2 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
好市多黑五熱賣品搶不到！官方出手悄改1規則 會員讚翻
美式賣場好市多（Costco）販售許多大份量優惠商品和進口好物，年度盛事「黑色購物節」限時7天登場，時間為11月24日至11月30日，不少會員湧入現場購物。有網友發現，好市多今年調整規則，部分熱賣商品寫著「每卡限購一件」，讓網友大讚該做法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 5 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 19 小時前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 6 小時前