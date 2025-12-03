消防署辦職場消安SDGs揭露企業表揚 鼓勵自主防災

（中央社記者黃麗芸台北3日電）職場消防安全SDGs揭露企業表揚活動今天登場，共63名獲獎者。內政部政務次長董建宏說，期許獲獎企業持續發揮典範力量，率產業提升整體防災韌性，並肯定落實防火管理制度人員。

為激勵企業在經營策略中納入防災措施，內政部消防署下午舉辦「114年職場消防安全SDGs揭露企業表揚活動」，董建宏、消防署長蕭煥章都出席頒獎。

董建宏致詞表示，感謝許多企業願意站出來善盡社會責任，並提到自己在高雄市政府服務時曾遇到城中城大樓縱火案，最近又發生香港大火事件，這些不幸災難，都需要大家時刻警惕相關消防安全問題。

他說，若災防做得好，就可以避免許多不幸事件發生；若事先做好相關努力和防火設備規劃，對於所有勞動參與者、在場作業者和企業都是很重要的事情。

董建宏提到，政府不斷推動防災士訓練，目地就是希望強化社會和企業經營相關責任，以及全民災防意識。許多災害發生，都是在不小心的瞬間而引發，感謝許多參與SDGs（永續發展目標）的企業和廠商，一起合作致力消防安全措施，透過大家的努力、降低政府在風險上的浪費。

消防署透過新聞稿表示，這次活動共頒獎給43家職場消防安全SDGS揭露優良企業，並表揚優良防火管理人10名、永續經營級防火標章企業1名、協助推動著有績效消防機關9名，以鼓勵獲獎企業、人員積極投入自主防災工作，提升社會韌性，打造更強而有力的社會環境。

消防署說，希望透過公開展示這些企業卓越的成果，進而提升民眾對消防安全揭露的重視與認同，擴大政策效益與社會影響力。（編輯：李錫璋）1141203