消防署「安全教育宣導績效獎」 竹市消防局榮獲

新竹市消防局榮獲消防署辦理「安全衛生工作特殊事項績優評選」，由署長蕭煥章（中）頒獎竹市消防局副局長陳家慶（右）。





新竹市消防局於今(114)年度內政部消防署辦理「安全衛生工作特殊事項績優評選」中脫穎而出，榮獲「安全教育宣導績效獎」殊榮。此項肯定展現新竹市消防局長期深耕安全文化的成果，也反映新竹市政府對消防人員職安環境的高度重視與支持。

市府說明，消防局在今年度評選的成果以完整、具深度且具前瞻性的安全教育推動策略受到肯定，顯示長期將職業安全衛生視為組織治理核心，尤其面對近年災害型態快速變化與任務量能提升，更以前瞻眼光將「人員安全」視為整體救災效能的關鍵指標。為落實此理念，消防局於每月專案會議中檢視全國消防人員執行勤務時的受傷案例，並提出具體改善策略，內容涵蓋身心健康、雙節救生梯與救生繩索操作安全要點、高溫作業熱危害預防、車輛行駛與坡道事故分析，以及救生艇翻覆時緊急應變要領。每一項案例討論都不是形式，而是貼近「真正現場」的檢討與精進。

消防局表示，透過系統化檢討與教育機制，逐步建立屬於自身的「安全知識體系」。此一推動模式不僅使局內得以持續修補潛在風險、更新作業流程，也透過跨單位分享使安全文化深植同仁日常工作。對消防局而言，安全不再是被動遵循的規範，而是一種內化於組織的共同價值，在推動安全教育的歷程中，消防局也與學界攜手合作，強化專業能量，其中銘傳大學所組成的工作安全作業輔助團隊，更是竹市提升消防人員安全教育品質的重要助力。銘傳大學以其專業學術背景，協助編製高品質職業安全宣導教材，並由消防局建置於官方網站的「職安專區」，提供同仁隨時取得安全知識與資訊，也協助主管落實教育宣導，使安全知識不再是短期訓練，而是即時可存取、可深化的資源。



