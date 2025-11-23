消防署「安全教育宣導績效獎」 竹市消防局榮獲
新竹市消防局於今(114)年度內政部消防署辦理「安全衛生工作特殊事項績優評選」中脫穎而出，榮獲「安全教育宣導績效獎」殊榮。此項肯定展現新竹市消防局長期深耕安全文化的成果，也反映新竹市政府對消防人員職安環境的高度重視與支持。
市府說明，消防局在今年度評選的成果以完整、具深度且具前瞻性的安全教育推動策略受到肯定，顯示長期將職業安全衛生視為組織治理核心，尤其面對近年災害型態快速變化與任務量能提升，更以前瞻眼光將「人員安全」視為整體救災效能的關鍵指標。為落實此理念，消防局於每月專案會議中檢視全國消防人員執行勤務時的受傷案例，並提出具體改善策略，內容涵蓋身心健康、雙節救生梯與救生繩索操作安全要點、高溫作業熱危害預防、車輛行駛與坡道事故分析，以及救生艇翻覆時緊急應變要領。每一項案例討論都不是形式，而是貼近「真正現場」的檢討與精進。
消防局表示，透過系統化檢討與教育機制，逐步建立屬於自身的「安全知識體系」。此一推動模式不僅使局內得以持續修補潛在風險、更新作業流程，也透過跨單位分享使安全文化深植同仁日常工作。對消防局而言，安全不再是被動遵循的規範，而是一種內化於組織的共同價值，在推動安全教育的歷程中，消防局也與學界攜手合作，強化專業能量，其中銘傳大學所組成的工作安全作業輔助團隊，更是竹市提升消防人員安全教育品質的重要助力。銘傳大學以其專業學術背景，協助編製高品質職業安全宣導教材，並由消防局建置於官方網站的「職安專區」，提供同仁隨時取得安全知識與資訊，也協助主管落實教育宣導，使安全知識不再是短期訓練，而是即時可存取、可深化的資源。
更多新聞推薦
其他人也在看
職安學界合作！竹市消防局獲內政部消防署「安全教育宣導績效獎」
新竹市消防局於一一四年度內政部消防署辦理之「安全衛生工作特殊事項績優評選」中脫穎而出，榮獲「安全教育宣導績效獎」殊榮。此項肯定不僅展現新竹市消防局長期深耕安全文化的成果，也反映新竹市政府對消防人員職安環境的高度重視與支持。對消防同仁而言，這項獎項象徵市府與消防局真正站在消防人員角度思考，理解執勤風險，並在制度與教育上投入資源、提升防護力的共同承諾。新竹代理市長邱臣遠二十三日表示，消防人員肩負守護城市安全的重要使命，市府有責任在制度、資源、管理上提供最堅實的後盾。此次獲獎不僅象徵消防局努力受到中央肯定，更凸顯竹市持續投資人員安全、打造專業化消防治理模式的決心。期許消防局持續精進安全管理思維，以標竿城市為目標，邁向更高標準的全方位專業救災。新竹市府說明，消防局在今年度評選的成 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
聯合盃作文大賽 竹市初賽頒獎
「第十九屆聯合盃作文大賽」新竹市初賽於二十三日在曙光女中舉行頒獎典禮，共有一千二百四十五位學生參與，計二百一十人獲獎。代理市長邱臣遠與聯合報教育事業部總經理潘素滿頒獎，今年以「寫在AI時代，人文依舊閃耀」為主軸，鼓勵孩子以文字關懷社會、展現創意（見圖）。新竹代理市長邱臣遠二十三日說，恭喜所有得獎的孩子努力與老師、家長的用心指導，同時也肯定參賽的孩子們，願意把自身感受觀察，透過一字一句，用文字傳達細膩體會。雖然家長們關心孩子的學業成績，但在當今瞬息萬變的社會中，未來的教育不應僅以應試為主，學生能夠擁有足夠的應變能力，才是最為關鍵的。潘總經理表示，希望透過比賽鼓勵孩子們透過自我覺察的書寫，培養情感、感受力及多元思辨能力。此次從國小中年級到高中職各組學生齊聚一堂，在一小時限時創 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
金安獎頒獎 竹市締造3連霸佳績
通部舉辦全國交通安全最高榮譽「金安獎」頒獎典禮，新竹市政府在交通工程項目榮獲第二組第一名，締造三連霸佳績，充分展現市府在交通安全改善上的卓越成果。同時，竹市新科國中獲得國中組交通安全教育訪視「特優」肯定，新竹國小志工翁美玄亦榮獲「導護志工績優獎」，為竹市再添多項亮眼成績。新竹代理市長邱臣遠昨（廿二）日表示，市府團隊積極落實市長高虹安所推動的「交通暢行」施政策略，持續全面提升交通安全環境。高市長上任後即成立交通改善小組，每月召開交通改善小組會議及道安會議，由市長親自主持，並針對交通問題與事故類型廣納專家委員意見，深入分析肇因，透過交通3E手段精準施策。他強調，市府各局處及道安會報工作小組均全力投入改善任務，致力建構讓市民安心的交通環境。交通處說明，市府連續三年獲得交通工程第 ...台灣新生報 ・ 1 天前
立院三讀通過！地方民代婦保名額改為「1／3性別比例」
我國國會議員婦女比率達41.5％、名列亞洲各國前矛，而縣市議員婦女比率已達37.58％，2022年地方選舉僅有4名議員是因為婦女保障名額當選，為了鼓勵政黨提名更多不同性別的候選人，立法院近日三讀把地方民代選舉「1／4婦女保障名額」終於改為「1／3性別比例原則」，婦女新知感謝多立委推動修法，並期待地方基層女性參政進一步開展。中時新聞網 ・ 1 天前
新竹市交通改善獲中央肯定！締造金安獎3連霸佳績 邱臣遠：落實高虹安「交通暢行」施政藍圖
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導新竹市政府交通改善獲得交通部「金安獎」肯定，在交通工程項目榮獲第二組第1名，締造三連霸佳績。代理市長邱臣遠強調，市府...FTNN新聞網 ・ 1 天前
最新》離譜！苗栗台13線大坪頂 舊路邊坡宛如垃圾場
台13線苗栗市大坪頂路段，在2017年截彎取直通車，舊路變得很少人車經過，就有民眾發現，在新舊路交界的邊坡，竟被人亂丟垃圾，長達300米，宛如垃圾場。 #離譜#苗栗#舊路邊垃圾場東森新聞影音 ・ 1 天前
打造女性友善城市 南市居家安胎服務最高補助1.1萬元
台南市政府以「性別平權、幸福共榮」為願景，推動多項婦女福利、培力與家庭支持服務，從孕期照顧、幼兒與家庭支持，到職涯發展及性別平權倡議，協助女性在婚育、工作與家庭等不同階段安心發展。其中，南市首創的「居家安胎服務」，每案最高補助1萬1000元。自由時報 ・ 1 天前
賴清德出席新北宜蘭同鄉會 拜託全力支持蘇巧慧、林國漳
總統賴清德今（22）日晚間出席新北市宜蘭縣同鄉會會員大會，除了與理監事等代表合影拍照外，致詞時還特別提到將代表民進黨參選新北市長的立法委員蘇巧慧，還有正式提名參選宜蘭縣長的律師林國漳，拜託在場的新北鄉親能全力支持，給他們機會，讓新北、宜蘭都能進步與越來越好。中時新聞網 ・ 1 天前
國際藥廠調整布局恐釀缺藥 專家籲建立科學驗證提升學名藥信心
美國總統川普提出藥品關稅政策，使國際藥廠紛紛改變全球布局，衛福部食藥署盤點今年已有47款藥物擬退出台灣市場，其中大多數藥...聯合新聞網 ・ 1 天前
天然解憂良方！連喝4週綠茶 壓力指數下降近18%
現代人生活壓力大，一項最新研究發現，綠茶可能是天然的解憂良方，服用綠茶萃取物能有效改善憂鬱、焦慮症狀，連續服用4週後，受試者的壓力指數下降了17.98%，同時也能提升睡眠品質。中天新聞網 ・ 1 天前
麻將館鄰近學校及住宅區 新竹市議員籲訂自治條例
有新竹市議員指出，近期竹市學校、住宅區周圍，出現越來越多打麻將、撲克的場所，引起民眾反彈，擔憂有非法賭博情形，以及學生會因為好奇而接觸，要求市府落實稽查，並且應該要訂定相關自治條例。公視新聞網 ・ 15 小時前
鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出
彰化縣政府為因應文雅畜牧場生產的蛋雞檢出芬普尼陽性，針對全縣933場蛋雞場啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，本月20日先檢...聯合新聞網 ・ 1 天前
2026恢復公投綁大選 廢止「憲訴法」修法連署卡關未破萬
公投綁大選復辟，民間團體「人民作主志工團」今年發起廢止「憲法訴訟法」與「公職選罷法」修法共4案公投案，若順利成案，可望在2026與地方選舉併同舉行。不過，公投領銜人趙偉程受訪表示，憲訴法案二階倒數七十天，至今連署未破萬份，與30萬目標相差甚遠，喊話行政院可以鼓勵公務員參與連署，透過公投解決憲政危機。自由時報 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 55 分鐘前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 18 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 3 小時前