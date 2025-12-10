消防署、海巡署攜手合作 提升水域搜救應變能量

記者郭曉蓓／綜合報導

海巡署與消防署今（10）日正式簽署合作協議書(MOU)，未來雙方將共同推動岸際水域救生、公共安全潛水、緊急救護(EMT-2)、無人機技術應用等4大面向展開深度合作，並建立教育訓練交流平台，透過平等互惠、資源共享模式，強化水域搜救與緊急應變能量，提升岸際救援能力。

消防署長蕭煥章與海巡署長張忠龍今日在海巡署教育訓練測考中心舉行合作協議簽署儀式。此次合作協議聚焦不僅涵蓋雙方人員的實務訓練，還涉及先進技術的運用，如無人機應用於救援現場，可大幅提升救援行動的效率和準確性，這不僅強化雙方人員的專業技能，更培養救援時的應急反應能力，確保在危機時刻能迅速有效行動。此次合作正式啟動消防署訓練中心與海巡署教育訓練測考中心資源整合，是提升我國救援效能的重大里程碑。

在規劃方面，海巡署教育訓練測考中心預計明年3月請消防署訓練中心協助辦理緊急救護（EMT2）複訓專班，提升海巡人員的緊急救護專業技能，並建立制度化訓練機制；另依海巡署勤務需求，規劃上半年派員參訓無人機操作師資訓練班。透過攜手合作，為我國岸際水域救援體系注入新的能量，使未來救援工作達成更佳的成果，共同守護人民生命財產安全。

蕭煥章說明，臺灣四面環海，過去消防和海巡在水域救援上雖有默契，但缺乏正式的合作機制，此次與海巡署的合作，雙方將共同推動水域救生、岸際救援與公共安全潛水訓練，透過交換專業知識和實戰經驗，有效提升人員在不同水域環境下的救援與應變能力。在科技應用方面，協議也涵蓋了遙控無人機的技術交流與應用，將無人機用於空域偵察、災情評估及物資投遞，藉此縮短搜救時間並降低人員風險。

蕭煥章表示，合作協議也將專注於提升緊急救護品質，由消防署提供最新的創傷救護、大量傷患處置及急診前照護訓練，確保在離島及偏遠地區的海巡署第一線人員，能即時提供有效的醫療處置，最大化保障傷患的存活率。在簽訂合作協議後，雙方將共享過去的災害數據、案例分析與研究成果，例如海難、溺水或暴雨淹水等資料，並藉由共同分析研究，雙方能找出潛在的危險區域並制定預防性策略，有效整合政府資源，提升災害應變效率，共同為臺灣民眾打造更安全的生活環境。

張忠龍表示，隨著國人親海意識提升及參與水域活動頻率增加，岸際救援的需求逐年提升。海巡署與消防署經過數月的緊密協調，正式宣布將以平等互惠、資源共享的合作模式，相互提供訓練師資、場地及裝備支援，進一步提升訓練的效率與效果，將可實現雙贏的局面。