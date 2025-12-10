消防署+海巡署 強化4項合作

消防署長蕭煥章與海巡署長張忠龍十日共同簽署合作協議，將共享訓練資源提升岸際救援效能。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

為強化台灣水域安全與災害應變能力，消防署與海巡署於十日在海巡署教育訓練測考中心舉行合作協議書簽署儀式，由消防署長蕭煥章與海巡署長張忠龍代表簽署。未來雙方將在水域救生、公共安全潛水、無人機應用及緊急救護等四大面向展開深度合作，並建立教育訓練交流平台。

消防署長蕭煥章表示，台灣四面環海，民眾從事水域活動日益頻繁，同時也伴隨著更高的風險。過去消防和海巡在水域救援上雖有默契，但缺乏正式的合作機制，此次與海巡署合作，能讓消防救援人員在水域搜救領域有更深厚的專業基礎，雙方都能為民眾提供更全面、更有效率的保護。

蕭煥章說，此次合作的核心目標是全面提升消防人員的水域專業技能與應變能力，強化緊急救援效率和醫療品質。雙方將共同推動水域救生、岸際救援與公共安全潛水訓練，透過交換專業知識和實戰經驗，有效提升人員在不同水域環境下的救援與應變能力。

在科技應用方面，協議涵蓋遙控無人機的技術交流與應用，將無人機用於空域偵察、災情評估及物資投遞，藉此縮短搜救時間並降低人員風險。此外，合作協議也將專注於提升緊急救護品質，由消防署提供最新的創傷救護、大量傷患處置及急診前照護訓練，確保離島及偏遠地區的海巡署第一線人員，能即時提供有效的醫療處置。

海巡署長張忠龍表示，隨著國人親海意識提升及參與水域活動頻率增加，岸際救援的需求逐年提升。海巡署與消防署經過數月的緊密協調，將以平等互惠、資源共享的合作模式，相互提供訓練師資、場地及裝備支援，進一步提升訓練的效率與效果。