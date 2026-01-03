消防署：火場以求生為首要 勿找濕毛巾丟命

記者郭曉蓓／臺北報導

遇到建築物火災該怎麼逃生避難？消防署今（3）日指出，雖然每場火災的態樣不一樣，但火場逃生避難基本原則是「往下、往外逃生」，若逃生路徑已有濃煙無法逃生，則改往沒有起火相對安全的空間關門避難 ，並撥打119等待消防人員救援。火場以「保命求生」為首要目標，切勿為了尋找濕毛巾或收拾財物而延誤時間。

去年11月香港發生宏福苑大火，許多人關心發生建築物火災的避難守則。消防署今日提醒民眾，火場應變分秒關鍵，唯有事先規劃逃生計畫，才能在火災發生時冷靜應對，確保家人生命安全，建議平日規劃2個不同方向的逃生避難路線及出口。當主要逃生出口無法往下往外逃生時，請尋找第二逃生出口往下往外逃生；若第二逃生出口也受阻礙，則改往相對安全空間關門避難，等待消防人員救援。

消防署表示，火場逃生最佳策略就是離開建築物，而離開建築物最好的方法就是往一樓往外逃生，而且由於煙平均上升速度為每秒3至5公尺，人平均往上速度為每秒0.5公尺，人往上跑是跑不贏煙的，因此務必謹記火場逃生避難原則「往下、往外逃生」，若逃生路徑已有濃煙無法逃生，則改往未起火相對安全的空間關門避難，並撥打119等待消防人員救援。

消防署提醒，在開門之前，應先觸摸門板上方測試溫度及觀察門外是否有煙霧。如果門板上方溫度很高、覺得燙手時，表示門的另一邊已是高溫的狀態，切勿開門，並改採其它逃生避難路線；若未感高溫，則先開一條門縫觀察門外狀況是否有煙霧，若無煙霧再行逃生，並隨手關門，以防止火勢及濃煙擴散；若有煙霧則不可嘗試穿越煙霧逃生，應關門退回室內，並用衣物或毛巾將門縫塞住，防止煙霧流入，改採其它逃生避難路線。

消防署表示，至樓梯間未見煙霧，即可繼續往下往外逃生；樓梯間往下逃生時發現煙霧，應改採水平方向尋找其它逃生避難路線。火場以「保命求生」為首要目標，不可為了收拾財物或尋找濕毛巾而延誤時間、也絕對不可搭乘電梯逃生、並且切勿躲在浴室。火場第一殺手為濃煙，而浴室的門和天花板大多是塑膠材質，只要濃煙的溫度（大約200度至400度）就可以使塑膠門熔化變形。

消防署表示，在電氣使用上，民眾應牢記「5不1沒有」原則：用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，以及沒有商品安全標章的電器不用。爐火烹調則務必謹記「人離火熄」，避免因暫時離開現場導致食物煮焦釀災。

消防署表示，在抽菸安全方面，切勿在床上吸菸，並養成隨手熄滅菸蒂的習慣。為掌握火災初期的黃金應變時間，應設有火警自動警報設備或住警器，以即早偵知火災進行應變。同時，為避免火勢蔓延，應減少起火處周邊可燃物，因此裝修請使用耐燃材料及防焰製品。

火災避難逃生流程圖。（圖由消防署提供）

預防住宅火災對策，電氣使用習慣遵守「5不1沒有」原則。（圖由消防署提供）

電暖器這樣用，才能抗寒又防火。（圖由消防署提供）