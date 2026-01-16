消防署 9.46 億元「通訊指揮車」採購案 評選、規格與實務需求遭質疑、疑點重重

消防署9.46 億通訊指揮車採購案疑點重重，廠商投訴整個決標、評審與規格全面遭質疑。(記者翻攝)

【警政時報 包克明／臺北報導】民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今(16)日針對「通訊指揮車採購案」，從評選、規格方案提出質疑。他強調對「打火兄弟」不顧自身安危救人救火的工作和精神，由衷敬佩，但身為民意代表有監督政府之責，更希望能藉由不同聲音，能為「打火兄弟」爭取到最合理的權益，避免造成執勤人員困擾，並為全民及時止損。

重達 118 公斤發電機，未來每次救災時必須由駕駛與隨車人員2人自後車廂人工搬運，人力能否負荷？加上既無輔助設備，也未配置蓄電池系統，發電機需長時間在車外持續運轉，高噪音是否干擾指揮作業，備受質疑。(記者翻攝)

張啓楷表示，今年7月消防署評選決標的「通訊指揮車採購案」，該案預算達 9 億 4,599 萬元，決標為9億4,408萬8,888 元，幾乎是「神準得標」。該標案於去(114) 年7月 8 日由皇輝科技得標， 11月展示雛型車後，即引發外界高度質疑。

業界人士指出，相較於國軍採購通訊指揮車，得標的年消防指揮車案參標車輛(含後車廂)市價僅200餘萬，投標價卻有一倍半的差價，實屬非常不合理。(記者翻攝)

根據決標資料，採購內容分為兩大項目：其一為原產地義大利（歐盟）的車輛底盤，共 81 輛，金額約 5.64 億元，平均每輛單價約 696 萬元；其二為國產通訊軟、硬體設備，金額約 3.79 億元。其中，車輛底盤採用義大利 IVECO 7 噸 4×4 底盤車。

張啓楷強調，本案為「最有利標」，評審是否公正多元至關重要。此案卻出現評審結構失衡、具電機專業背景的外聘專家卻未出席，另一名退休消防體系專家亦未參與評選，攸關通訊與電力配置的專業判斷，令人憂心。

張啓楷指出，依招標規範，通訊指揮車須可「獨立快速進入任務災區」，建立臨時指揮中心，並支援多元通訊、視訊會議與跨單位即時指揮。然而，得標車款的規格卻與實務需求出現明顯落差。但爆料者卻發現，在IVECO 7 噸底盤車空車重約 4,300 公斤，扣除預留 10% 安全裕度後，可用載重約 2,000 公斤；而後車廂內部空間約 長456公分、寬 220 公分，幾乎無法再承載額外救災物資或緊急備援設備。相較之下，據了解其他投標廠商，有提出更符合大型災害救援需求，卻未入選。

此外，開標前即傳出有廠商投訴，關鍵通訊設備的報價來源被「鎖死」，導致其他投標廠商無法取得報價，僅得標廠商能完整掌握成本結構，其間是否涉及不當限制競爭？評選得標的年消防指揮車案參標車輛IVECO Daily市價(約) 2XX萬元(含後車廂)，而廠商投標底盤平均價: 6,967,757元/輛，兩者間近市價一倍半的差價，合理嗎 ？相信此一部分主管機關以及檢調有必要主動查察釐清。

對此，為瞭解是否據實，張啓楷辦公室曾向消防署查證陳情內容。卻獲評選過程屬於祕密的回覆，只有提供事前採購文件，未能說明最終選擇廠商的原因。

消防署於 114 年 11 月 21 日舉辦「災害防救科技成果展」，內政部政務次長馬士元致詞強調，透過 5G、AI 與智慧科技打造「堅韌國土」，但回到通訊指揮車實際操作，卻仍仰賴人力搬運重達百公斤的發電機，科技防災與裝備設計之間的落差，顯得格外諷刺。

此一攸關重大災害應變能力的高額採購案，從決標金額、評審結構、技術選擇到實務可行性，層層疑點浮現，是否真能在下一場強震或重大災害中發揮功能，已成各界關注焦點。

