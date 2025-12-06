消防與家屬合力救援 竹市消防員成功挽救市民





新竹市北區武陵路日前發生一起緊急救護事件，一名年約60歲的女性長者，於家人餵養用餐時不慎噎到，隨即失去意識昏倒，情況緊急。消防局接獲通報後，立即以線上指導報案家屬協助排除異物，並同時派遣消防人員前往搶救。在消防人員、家屬及醫院三方合力救助下，順利將她從鬼門關前救回。

消防局說明，當日消防局勤務派遣科值勤員杜松翰獲報後立即線上指導家屬，緊急實施異物哽塞排除及CPR共約10分鐘，把握黃金搶救時間。同時緊急派遣竹光分隊消防員許鈞翔、盧潔儀，以及三民分隊的蔡承佑、楊迦悅趕赴現場，接手後續急救處置。當消防員抵達現場時，患者已無呼吸、無脈搏，呈現到院前OHCA狀態。消防員見狀立即施以CPR，以及使用BVM正壓給氣進行搶救並架設自動心肺復甦機。在消防員分秒必爭的搶救下，患者在救護車到院前於車上呈現嘔吐反應，成功恢復自發性循環(ROSC)，生命徵象也逐漸穩定。

消防局三民分隊楊迦悅、蔡承佑(右1)成功將失去生命徵象患者救回。

市府呼籲，民眾如遇突發緊急狀況，請立即撥打119尋求協助。為提升全民防災及急救應變能力，消防局於每月19日定期舉辦防災宣導及救護技術訓練，歡迎點選連結踴躍報名( https://forms.gle/NXbYLMf3AyAa9yAp7 )。為鼓勵市民主動學習CPR、AED等基本急救技能，完成課程者可獲得學習證卡，在關鍵時刻挺身而出、守護生命。



