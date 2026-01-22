消防英雄詹能傑殉職！他冒詹母名義發文 家屬怒籲檢舉

小隊長詹能傑英勇衝入火場救人，最終不幸殉職。（圖／東森新聞）





基隆市樂利三街「台北生活家」社區昨（21日）發生嚴重火災，造成仁愛消防分隊小隊長詹能傑殉職。今（22日）家屬重返火災現場為詹能傑招魂，哀痛之際，卻傳出有人冒充詹母身分在網路發文，聲稱「他是被一次次拖進火場」。對此，詹能傑家屬嚴正澄清並呼籲民眾協助檢舉下架。

英勇小隊長殉職

詹能傑當天在火災現場兩度進出火場搜救後，他曾提醒隊友現場「衣服堆得像山，碰觸就會崩塌」提醒同仁千萬要小心。事後他換上第三個氣瓶，再度深入火場，找到受困羅姓女子。為爭取救援時間，他直接將氧氣面罩套在羅女臉上，但濃煙與倒塌雜物阻斷退路，最終因吸入濃煙昏迷，與外界失去聯繫，兩人送醫後雙雙宣告不治。

詹母身分遭冒用

然而，社群平台Threads上竟有人藉此事件炒作流量，自稱是詹能傑的母親發文，稱兒子並非死於意外，而是一次次被「沒關係、撐一下」推入火場。該網友甚至詳述當天經過，指出詹能傑三度進入火場，最後將氧氣面罩留給他人，「他知道那代表什麼，這不是衝動，是選擇」，疑似暗指詹能傑當時意圖輕生。

對此，詹能傑家屬指出，該篇貼文冒充詹母身分發文，已造成極大困擾，呼籲網友協助檢舉，並痛批「我們家屬都還在悲痛之中，為什麼還會有這種不安好心的人出來詐騙」，並呼籲民眾協助轉發，共同防止更多人受騙。

