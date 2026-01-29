消防英雄詹能傑殉職 遺孀聲明「未設捐款帳戶」：大眾勿受騙

基隆市消防小隊長詹能傑日前為救受困火場的民眾不幸殉職，遺孀29日發出聲明強調家屬並未接受捐款，呼籲社會大眾善意不要被有心人士利用。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

基隆市安樂區21日深夜發生火警，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑為救受困火場的民眾不幸殉職。消息傳出後，引發各界關注，也有許多人希望能夠捐款給詹能傑的家屬。對此，詹能傑遺孀29日上午透過管道發表聲明，強調沒有成立捐款帳戶，也沒有授權代為募款，希望社會大眾的善意不要被有心人士利用。

詹能傑遺孀表示，感謝社會各界對先生詹能傑的關懷與致意。家屬在此鄭重說明：目前並未成立任何捐款帳戶或教育專戶，亦未授權任何人代為募款。

詹能傑遺孀強調，這個聲明主要是為避免社會大眾的善意遭有心人士利用，同時也希望保護孩子，避免受到不必要的關注與影響。再次感謝大家的關心與祝福，家屬銘感於心。

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區21日晚間發生大火，釀2死4傷慘劇。仁愛消防分隊小隊長詹能傑3度進火場搜救受困的34歲羅姓女子，並在第2次出來時叮囑同仁現場堆滿衣服雜物，稍微碰到就會塌下來，千萬要小心，並留下一句「我會盡力救」後第3次進入火場，雖尋獲羅女，卻因脫下防煙面罩給她戴上，導致自己遭濃煙嗆昏，2人被發現送醫搶救後皆不治。

基隆市政府23日表示，為表彰詹能傑忠勇事蹟與卓越貢獻，市府依《獎章條例》頒給楷模獎章；依《褒揚條例》呈請中央核予褒揚；並依《消防專業獎章頒給辦法》頒授消防獎章。同時，依《消防人員殉職追晉職務要點》，予以追晉分隊長職務，以彰顯其專業與奉獻。

此外，市府也將依《忠烈祠祀辦法》，請准詹能傑入祀忠烈祠，並將成立治喪委員會，全程協助治喪事宜，靈柩將爭取以國旗及消防旗覆蓋，象徵國家與消防體系對英雄的最高敬意，相關殯葬費用亦將依法辦理減免。

