消防談高樓火災保命法 逃生通道若無煙先往下跑

熊熊大火照亮夜空，香港宏福苑社區26日發生5級大火，造成嚴重死傷。宏福苑是由8棟、31層大樓所組成的老社區，類似的大樓社區在台灣也不少，2021年高雄城中城大火，就有不少住戶在逃生過程罹難。

但遇到大樓火警到底要怎麼逃生？民眾看法不一。

高雄市民夏小姐表示，「主要還是會看一下，那個環境有什麼樣的防災設備，這樣子去做決定。」

高雄市民葛先生認為，「30樓你要跑到1樓，大概那個希望比較小，往上跑的話，大概可以到頂樓，還可以等待救援。」

民眾擔心往下逃生來不及，選擇逃往屋頂。但消防局提醒，火勢跟濃煙通常會快速向上蔓延，往上跑恐怕會暴露在濃煙中，最好在確認逃生通道沒有煙熱後，向下逃生且隨手關門，以阻絕火煙擴散。

高市消防局第一大隊副大隊長蔡宗翰說：「我們往下的逃生通道是暢通乾淨的，那我們就往下逃生，但如果今天它是在逃生通道裡面，充滿濃煙跟高熱的時候，它就會變得相當致命，而且越往高的地方的話，它的溫度跟毒性都會越強，我們就關門避難。」

若逃生通道已有濃煙、無法離開，民眾可關閉逃生門及住家大門，在家裡就地避難、待救，但應選擇門為不易燃材質，非輕隔間、且最好有對外窗的房間，避開有排風口或塑膠門的浴室，以免受火勢蔓延波及。

消防局更提醒民眾，不要在住家堆放雜物或可燃物，以免阻礙逃生，也讓火勢一發不可收拾。