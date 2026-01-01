消防還原奪命火災搜救經過！屋狂燒「伴呼救聲」她困深處…被發現已太遲

記者朱韋達、陳弘逸／高雄報導

高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今天（2日）清晨火警造成1死1傷。（圖／翻攝畫面）

高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今天（2日）清晨發生死亡火警，該屋不明原因起火，警消獲報到場時，已全面起火。當時屋內共7人，5人順利脫困，一對年約20多歲的男女受困，參與搜救的消防分隊長表示，經過搜索後，確認有一人送醫一人死亡；死者為女性，被人發現在靠後方的房間。房東表示，當時有聽聞呼救聲，有人試圖逃生沒成功，因為當下濃煙太大了。

消防獲報到場，鐵皮屋已全面燃燒，濃煙竄升。（圖／翻攝畫面）

這起火警發生於，今天（2日）清晨4時15分，地點位於大社區民生路一處鐵皮住宅，警消獲報到場，出動15車40人前往救援，到場時鐵皮屋已全面燃燒。

廣告 廣告

火警當下，有附近居民聽聞，有很大的敲門聲，聽聞不對勁，已看到火全面燃燒，火勢也迅速從一樓燒到二樓，有聽到碎裂、呼救的聲響。該鐵皮屋的屋主表示，當時有聽聞呼救聲，有人試圖逃生沒成功，因為當下濃煙太大了。

附近鄰居表示，該鐵皮屋至少住3個人，有老人跟小孩，其中，有名年輕女房客，好像是學生，長得蠻漂亮的，入住才沒多久。

當時屋內共7人，5人順利脫困，一對年約20多歲的男女受困。（圖／翻攝畫面）

這場火警於20分鐘左右，火勢控制，並於4時41火勢撲滅；參與搜救的林姓分隊長表示，抵達現場時，火勢已全面燃燒，就馬上佈水線搶救，得知有人受困，就隨即破門入內搜救，透過關係人得知，屋內共住7人，有一人未逃出。

林姓分隊長說，經過搜索後，確認有一人送醫一人死亡；死者為女性，被人發現在靠後方的房間。

初步了解，這起火警，分別造成22歲男子手腳燒燙傷、意識不清，送醫搶救；另名20歲女子逃生不及，明顯死亡；兩人身分待查，詳細起火原因，仍待釐清。

更多三立新聞網報導

中年男「1人分飾兩角」開價百萬騙砲、兼拍性愛片！足跡遍及北中南

驚險畫面曝！灑水車「滾落南橫公路邊坡」女乘客直擊這一幕…嚇到尖叫

女大生騎車慘遭黑狗擊落！她「趴地慘摔」後方客運急停…險釀校園慘案

載岳父直擊妻跟「隔壁老王」車震！綠帽尪手機蒐證…錄到小王生殖器挨告

