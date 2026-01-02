消防防火週登場 學童實作學「五不一沒有」

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】配合119消防節防火宣導週，台塑企業攜手雲林縣消防局第三大隊北五分隊，2日在麥寮鄉橋頭國小辦理防火教育活動，透過寓教於樂的方式，向學童與師長宣導居家防火與電氣使用安全，強化自救、避難與初期應變能力。

消防局指出，住宅火警起火原因以電氣設備最多，其次為爐火烹調，許多事故源於不當使用或忽略細節。活動中特別宣導「用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭插座不潮濕污損、不使用時拔除插頭、電器周圍不放可燃物，以及不使用未具CNS安全標章電器」的「五不一沒有」原則，協助學童建立正確用電觀念。

廣告 廣告

現場設置多項實作關卡，包括消防栓操作流程、救生裝備使用、CPR急救訓練、濃煙逃生模擬、滅火器操作體驗及毒化災就地避難演練，並結合防焰物品展示與住宅用火災警報器介紹，讓學童在實際操作中學習火災應變要領。

麥寮防火宣導隊同步示範火災應變流程，麥寮鄉公所也準備多項宣導品，加深學童記憶。家長會長許耿華身兼義消與餐飲從業者，分享自身用火用電經驗，提醒爐火烹調與電氣設備使用的風險，期盼孩子將所學帶回家，與家人一同落實防火安全。

消防局強調，除正確用電外，也建議民眾使用具過負載保護的合格延長線、定期檢查老舊配線，並為高齡者或行動不便者裝設連動型住宅用火災警報器。消防局再次呼籲，減災勝於救災，唯有從小建立防火觀念，才能守護每一個家庭的生命與財產安全。（照片／台塑企業提供）