消防隊長妻脫衣色誘少年！噁喊「等你滿18」下場慘了

美國賓州一名前消防隊長被指控，慫恿妻子對14歲隊內少年志工進行性騷擾。（示意圖／翻攝自pexels）





美國賓州前消防隊長納森·特納的妻子史蒂芬妮，因涉嫌對14歲少年志工性騷擾遭警方逮捕。調查指出，納森不僅知情，還曾慫恿妻子在該少年面前脫下衣服，造成少年心理不適。目前史蒂芬妮已被羈押，納森則尚未被拘留。

根據《CBS》報導，警方表示，納森·特納因竊盜案已於今年8月被消防隊解雇，而這起性騷擾案件則是在調查竊盜案過程中意外曝光。西威克利鎮警察局在審查水務局發給特納的手機數據時，發現他與妻子之間的訊息對話，內容涉及當時僅14歲的少年消防隊志工。

廣告 廣告

警方指出，簡訊中納森曾慫恿妻子在該少年面前脫下衣服，史蒂芬妮則回覆：「你是想讓我被逮捕嗎？」調查發現，這些對話從2023年開始，訊息內容越來越露骨，少年向警方表示，史蒂芬妮甚至曾對她表示，希望少年趕快長大滿18歲，好讓她能與其發生性行為。

此外，少年還提到，他曾到特納夫婦位於利特鎮的住處拜訪，史蒂芬妮還直接裸露上半身到處走動，少年表示，原本一直將特納夫婦視為像父母般的存在，但這些行為讓他感到極度不適，對他造成心理壓力。

目前，史蒂芬妮·特納已於24日上午遭警方拘捕，現羈押於阿勒格尼郡監獄，等待初步庭訊；納森·特納則尚未被拘留。警方表示，調查仍在進行中，對任何涉及未成年人的不當行為都將依法嚴格追查。

針對該案件，費爾奧克斯志工消防局在臉書上發布聲明指出，納森與史蒂芬妮已不再與消防隊有任何關聯，也不參與任何隊內事務。納森·特納於2025年8月辭去消防隊長職務後，便未再以任何身份參與業務。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

88歲日翁闖年下婦住宅 留字條：想要你的毛

女子夜店上台跳舞餵酒！竟遭變態男「拉下台」侵犯得逞

男客按摩偷摸！身分遭起底 竟是議員黃露慧老公

