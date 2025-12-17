消防隊長是惡狼！性侵5女 連少女也受害

一名33歲的消防隊長，被5名女性指控性侵。（示意圖／翻攝自pixabay）





一名現年33歲的男性消防隊長，被控性侵5名女性、其中2人為未成年人，另有2名在其職權管轄下的人員，經法院審理後，遭陪審團裁定13項性侵相關罪名成立。法院宣判後，立刻將被告當庭上銬，並移送州矯正署收押。

根據科羅拉多公共廣播電台（CPR）報導，本案被告為美國科羅拉多州前消防隊長巴納比（Kamron Barnaby）被控於2018年至2021年間，擔任博爾德郡非建制小鎮「海吉恩」（Hygiene）消防隊長期間，對多名女性實施性侵行為。

檢方共起訴17項罪名，其中13項涉及性侵、非法性接觸，以及身處受信任地位者對未成年人實施性侵等重罪。本案爭點在於相關性行為是否出於合意，辯方主張，成年女性均為自願發生性關係；不過檢方透過被害人證詞、性侵議題專家，以及消防單位相關人員作證，指出巴納比濫用職權與權勢，多次對多名女性實施性侵。

為期一週的庭訊中，包含多段情緒沉重的證詞，其中一名被害人回憶，自己16歲時遭巴納比性侵，當時被告已28歲。該名被害人表示，因父親曾在消防隊擔任志工而與巴納比相識，並一度將他視為「兄長」與「榜樣」。

辯方在結辯時質疑，被害人為何未及早出面指控。對此，檢方反駁指出，多名被害人因擔心職涯受損、害怕不被相信，而未能完整說出經歷，直到聽聞其他女性提出指控後，才有更多人願意站出來。

檢方向陪審團強調，巴納比身處高度權力與信任的位置，嚴重影響被害人發聲的意願，並引用其中一名被害人的話指出，「從小被教導，若遭性侵就撥打911，但如果施暴者本身就是911，該怎麼辦？」

檢方痛批，巴納比將消防隊「當成自己的私人遊樂場」，反覆利用權力接近並傷害年輕女性，並讓她們長期噤聲，突顯其行為的惡劣程度。

本案另一名未成年被害人為一名17歲實習生。檢方指出，巴納比曾向其傳送不當訊息與照片，並於2019年7月對其性侵。交互詰問時，巴納比承認曾傳送照片，但辯稱性行為發生在對方年滿18歲之後。

檢方於結辯時直言，「她還在念高中，而他是她的上司，權力關係再明顯不過。」辯方主張，若真犯下相關罪行，被告不可能願意接受交互詰問。

審理過程中，辯方試圖區隔刑事犯罪與道德瑕疵，強調巴納比並非性犯罪者，而是私生活放蕩、做出「道德上錯誤選擇」的人。辯護律師札勒（Eric Zale）表示，被告確有不道德、但屬合意的性行為；另一名辯護律師梅爾森（James Merson）則指出，縱情女色令人厭惡，但不等同於性暴力或性侵。

消防局於2021年曾對巴納比進行內部調查，訪談多名女性消防員，內容涉及性騷擾或不受歡迎的性暗示，但最終未將其解職，而是允許自行辭職。期間，巴納比仍在山景消防防護區（Mountain View Fire Protection District）任職，直到2023年遭逮捕後，才被列為無薪行政停職。

檢方於週二下午宣判後表示，消防體系等男性主導、階層分明的組織文化，使被害人更難挺身而出，並希望本案能向相關單位傳達明確訊息：性騷擾與性侵害絕不能被容忍，且應建立即時通報機制，確保一旦發生此類事件，就能立即引起執法部門的注意。

