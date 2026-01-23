消防雲梯車不夠高！高雄興建中大樓暗夜起火 打火弟兄揹30公斤裝備爬26樓滅火

高雄市鼓山區一棟興建中大樓的頂樓凌晨發生火警，熊熊火燄照亮夜空。（圖：記者爆料網）

高雄市鼓山區華榮路一棟興建中的大樓今天（23日）凌晨突然發生火警，火勢燃燒猛烈，由於燃燒的樓層超過消防雲梯車的極限，打火弟兄只能揹著超過30公斤的裝備爬到26樓滅火，過程相當辛苦，幸好沒有人員受傷受困。（溫蘭魁報導）

凌晨0點11分，高雄市消防局接獲報案，鼓山區華榮路靠近瑞豐夜市一棟興建中的大樓發生火警，熊熊火燄照亮夜空，因為距離旁邊住宅大樓相當近，大樓住戶擔心跟香港宏福苑大火一樣受到波及，睡夢中緊急逃生，管理員也連忙疏散100多戶的住戶。

鼓山區一棟興建中大樓凌晨發生火警，由於是頂樓失火，消防人員辛苦的揹著重裝備徒步爬上26樓滅火。（圖：民眾提供）

由於失火的是位在大樓的26樓，雲梯車只能到達10幾樓，搶救相當困難，中華消防分隊分隊長陳友銘說，消防人員只能揹著沉重的裝備徒步走上26樓：「同仁都會著消防的衣帽鞋，然後揹空氣呼吸器，還有攜帶水帶跟瞄子的部分，還有一些破壞器材，初估落在25到35公斤。」

這場火從26樓往下延伸燒到18樓，主要燃燒的是雜物和板模，在消防人員全力搶救下，火勢在1點37分獲得控制，1點50分撲滅，沒有人員受困受傷，只是，仍在興建中的建案為什麼在沒有人的深夜突然起火？有待火調人員調查鑑定。