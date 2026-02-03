消防驚呆！睡垃圾桶避寒被載走 美無家者遭「壓縮2次」奇蹟生還

美國阿拉巴馬州一名無家可歸的男子，為躲避嚴寒而藏身在垃圾桶內過夜。豈料，睡到一半垃圾桶被垃圾車收走，男子連人帶垃圾一起被壓縮2次後，奇蹟般倖存下來。當地消防局長驚訝表示，這是他40年職業生涯中首次接到此類求救電話。

男子在垃圾桶過夜卻被垃圾車意外「收走」。（示意圖，非當事垃圾車／Pixabay）

《紐約郵報》報導，事件發生在當地時間上月28日黎明時分，當時阿拉巴馬州的城市傑克遜（Jackson）氣溫降至攝氏零下6度。執行例行清運工作的垃圾車司機意外載走了這名「乘客」。當這名身分不明的無家者醒來時，發現自己被困在垃圾車的壓縮機內。

當垃圾車駕駛駛入速食店Popeyes的得來速準備買早餐時，突聽見壓縮機內傳來尖叫聲。消防局長布朗 （John Brown）說，「真的很幸運，Popeyes的閘門關閉，司機必須下車。當他走出垃圾車時，聽見後方有人求助的聲音，便立即停止所有操作」。

消防員博爾丁（Mendy Boldin）趕到現場時，原本預期會面臨最糟糕的情況。然而，當他們撬開壓縮機時，這名受困的男子幾乎毫髮無傷。博爾丁表示，「我們都很震驚，我們以為必須在那裡進行創傷救援才能把他救出，但他沒事」，他也形容這是「上帝的恩典」。該名男子脫困後已被送往醫院。

嚴酷的冬季天氣近日襲擊美國大部分地區，令無家者的生存危機急劇惡化。光是紐約市，自1月19日以來就有16人死於嚴寒天氣。

