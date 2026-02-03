消防魂上身！嘉義市菜鳥警休假 及時搶救癲癇發作男

嘉市男子癲癇發作，保4總隊受訓中的警員鄭啟民即刻救援。（鄭榮貴提供）

在保安警察第4總隊受訓中的菜鳥警察鄭啟民，休假期間返回嘉義市，巧遇有路人喊「救命」，他曾考取消防特考、受過初級救護訓練，將男子從車內搬出到地面上，撥打119，配合119指揮中心指引，為男子急救，等消防救護員到場接手送醫治療。

鄭啟民曾考取113年消特，也完成EMT-1（初級救護技術員）訓練，後來又考取114年警察特考，目前在保四訓練中心受訓，2月1日休假回嘉義市，在和平路、光彩街口用午餐，忽然聽到路邊轎車旁有人喊「救命」，他消防魂上身，立即跑上前伸出援手。

鄭啟民將車內癲癇發作的男子搬出放到地面上，趕緊撥打119，配合119指揮中心的指引，察看男子的生命徵象，將身體側翻，避免嘔吐物堵住呼吸，待救護人員抵達，協助救護人員，完成救人的任務。

鄭啟民的父親鄭榮貴，是嘉義市義勇消防總隊副總幹事，他從小看父親火裡來、水裡去，協同警消人員搶救人命，效法父親熱血助人的精神，遇到急難即運用技能救護，鄭榮貴說，兒子受過救護技術訓練，搶救人命不分身分，能即時救人命最重要。

