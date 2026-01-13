消防鳳凰獎表揚77名楷模 卓榮泰期許祥樂豐足

（中央社記者黃麗芸台北13日電）鳳凰獎今天表揚77名楷模，行政院長卓榮泰表示，政府已編列285億元經費進行相關中長期計畫，全面推動消防軟硬體設施汰換，全面守護消防人員職安，也期許今年「祥樂豐足」。

消防節前夕，內政部消防署下午舉行「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」，包括卓榮泰、內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章都出席，現場表揚77名鳳凰獎楷模，並感謝全國所有無懼危險、積極投入救援或防災工作的消防、義消、救護及災害防救志工。

卓榮泰致詞表示，「119」這3個數字是很多人從小就記得的電話號碼，它象徵的是在民眾最需要時能獲得即時協助的安心與信賴，所以1月19日也是全國消防節，也是全國人民感激辛勞消防人員之意，而鳳凰獎楷模也是經過重重審核才選出。

他說，回顧去年所發生的地震、台中氣爆、花蓮堰塞湖溢流事件等，消防人員都反向進入災區前線，這種守護國人安全的精神、責任和承諾，深感敬佩。

卓榮泰提到，政府也希望從裝備和政策各方面守護消防人員，目前已編列經費新台幣285億元進行相關中長期計畫，全面推動老舊消防廳舍改建、消防車輛與通訊設備汰換，並引進搶救型機器人與無人載具，透過科技監測降低第一線救災風險。

同時，在高壓工作環境下，也要加強消防人員心理照護和支持，讓政府成為其執行任務時的最堅實後盾。

卓榮泰表示，自己看完戲劇「火神的眼淚」，相當感動，劇本忠實呈現消防人員辛勞工作現況，希望透過中長期計畫和民間力量協助相關消防工作；同時，也期許今年「祥樂豐足」，讓世界擁抱台灣。

劉世芳也說，「鳳凰獎」是消防最高榮譽，消防人員的工作是全年無休、24小時待命，讓生命光輝被大家看見，政府近年也持續從制度、設備與訓練3方面強化消防職業安全，包括113年底修正消防法增訂職安專章外，今年起也全面推動各縣市設立事故安全官，即時風險監控通報機制等。

她提到，去年也持續推動防災士培訓制度，至今已培訓10萬餘名防災士，協助社區、企業及團體建立防救災機制，提升社會自救互助能力。

消防署透過新聞稿說明，本次獲獎者包括30名消防人員、31名義消人員、15名志工及1名消防學術研究人員。

其中，獲獎的新北市警民聯防救援協會理事鄭景平，支援104年0204南港復興航空墜機搶救與蒐溺、110年1017雙溪虎豹潭溺水搜救，並對各水域救援單位專業訓練及技能訓練投注極大心力。

苗栗縣消防局第五大隊卓蘭分隊員李其哲，在109年0826執行雪山墜谷救援勤務中奮勇盡職，與另一名隊員急切溪溝往下尋找傷者，並當下立即給予救護處置，順利完成吊掛救援達成任務，展現消防人員的英勇與無私。

台南市消防局組長蘇兆民則在105年0206台南維冠大樓倒塌搶救任務擔任幹部，並領導處理多項重大災難事故，減少人命傷亡及財物損失；基隆市消防局分隊長黃軍緯，於113年擔任基隆長庚防火訓練講師期間，導入避難弱者收容場所適用的「R.A.C.E」（救人、通報、侷限火煙及初期滅火）應變原則，設計並推動火災應變課程教材供院內全體醫護學習，持續協助規劃、督導消防演練流程。（編輯：李錫璋）1150113