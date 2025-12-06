消防、家屬、醫院三方合力搶救 噎食婦人鬼門關前走一回

【記者張沛森／竹市報導】新竹市一名年約60歲的婦人，日前於家人餵養用餐時不慎噎到，隨即失去意識昏倒，情況危急。消防局接獲通報後，立即以線上指導報案家屬協助排除異物，同時派遣4名消防人員前往搶救。最後在消防人員、家屬及醫院三方合力救助下，順利將她從鬼門關前救回，近日已出院返家，恢復正常生活。

代理市長邱臣遠表示，感謝消防同仁平日不斷精進專業、勤加訓練，才能在危急時刻臨危不亂，展現出專業又迅速的救援能力。此次案件中，消防人員即時判斷、果斷處置，成功挽救市民寶貴的性命，展現專業素養，當市民最堅強的後盾。

消防局說明，當日消防局勤務派遣科值勤員杜松翰獲報後立即線上指導家屬，緊急實施異物哽塞排除及CPR共約10分鐘，把握黃金搶救時間。同時緊急派遣竹光分隊消防員許鈞翔、盧潔儀，以及三民分隊的蔡承佑、楊迦悅趕赴現場，接手後續急救處置。

當消防員抵達現場時，患者已無呼吸、無脈搏，呈現到院前OHCA狀態。消防員見狀立即施以CPR，以及使用BVM正壓給氣進行搶救並架設自動心肺復甦機。在消防員分秒必爭的搶救下，患者在救護車到院前於車上呈現嘔吐反應，成功恢復自發性循環（ROSC），生命徵象也逐漸穩定。

市府呼籲，民眾如遇突發緊急狀況，請立即撥打119尋求協助。為提升全民防災及急救應變能力，消防局於每月19日定期舉辦防災宣導及救護技術訓練，歡迎點選連結踴躍報名（https://forms.gle/NXbYLMf3AyAa9yAp7 ）。為鼓勵市民主動學習CPR、AED等基本急救技能，完成課程者可獲得學習證卡乙張，在關鍵時刻挺身而出、守護生命。

三民分隊楊迦悅(左)、蔡承佑。新竹市府提供

