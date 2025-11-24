消防e點通APP明年增離線下載 斷網仍可獲關鍵資訊

「台灣全民安全指引」19日起展開家戶普發作業，內政部長劉世芳今天(24日)表示，「安全指引」針對地震、颱風等災害提供應變資訊與緊急避難包準備清單，內政部也規劃在明年於「消防防災e點通」APP新增離線下載功能，確保民眾在沒有網路的情況下仍能獲取關鍵資訊。

立法院內政委員會24日邀請內政部長劉世芳、國防部軍政副部長柏鴻輝就「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識的政策效益評估」進行專案報告並備質詢。

劉世芳口頭報告時表示，強化社會整體韌性、提升全民面對危機的應變能力是國家安全的基石，國防部原本就有編製「全民國防手冊」，今年改版為「台灣全民安全指引」，目的在於讓民眾認識天災、疫病、極端氣候及敵人侵略等各種可能的危機，且在平時便準備，以利災時應變，達到「有準備，更安全」的政策目的。

劉世芳說，國防部參考近年捷克、瑞典等國家發布新版民防手冊或生存指南，普遍採行紙本與電子檔併行方式，並考量國內部分高齡民眾對線上下載不熟悉，加上災時可能出現斷網、停電等極端情況，普發實體紙本具有必要性，可有效降低數位落差，確保民眾於關鍵時刻能即時獲取所需資訊，全面提升全民災害應變知能。有鑑於此，內政部也規劃明年在「消防防災e點通」APP增設離線下載功能。劉世芳：『(原音)並且在「消防防災e點通」APP中納入安全指引，內政部也規劃在明年115年度在該APP增列離線下載的功能，確保民眾在斷網情況之下仍然能夠獲取關鍵的資訊。』

有關普發「全民安全指引」的效益評估，柏鴻輝口頭報告時表示，未來會持續追蹤是否達到強化全民安全意識、提升國家韌性且接軌國際等目標。

劉世芳指出，全民安全指引手冊自11月19日開始發送，預計在2026年1月5日前完成全國約980多萬家戶普發，若民眾未領到，可以向公所反映，再由公所補發。