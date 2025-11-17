消除子宮頸癌 定期抹片檢查

今年十一月十七日是全球首次「世界消除子宮頸癌日」（World Cervical Cancer Elimination Day），世界衛生組織（WHO）希望喚起全球重視子宮頸癌防治。國健署昨（十七）日表示，我國自一九九五年推動免費抹片檢查，子宮頸癌發生率已降逾七成。

國健署指出，部分民眾可能不瞭解，子宮頸癌是一種可以透過接種HPV疫苗與

定期篩檢有效預防的癌症，若是錯過篩檢或延遲就醫，可能錯失早期發現和治療的黃金時機。建議國中生透過HPV疫苗公費接種，從校園起建立預防保護力。另外，不少女性認為年紀大就不需篩檢，甚至不熟悉檢查流程，有些人以為沒有性行為就不需要檢查。

根據國內數據顯示，六十五歲以上女性子宮頸癌標準化發生率為全年齡層的二‧四倍，但篩檢率卻是相對偏低。建議年滿二十五歲以上女性定期接受篩檢，一旦發現異常出血、分泌物異常或下腹痛等症狀立即就醫。

國健署進一步指出，護女性健康不僅是個人選擇，更是全社會共同責任。家人的提醒與朋友的關心，能讓人遠離癌症威脅。每一次篩檢，都是為健康多添一層保障，每一位願意投入的夥伴，將成為「消除子宮頸癌世代」重要力量。國健署呼籲全民攜手努力，共同打造遠離子宮頸癌的健康環境。