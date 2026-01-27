消除洗衣機霉臭味 這款清潔錠每次花費不到1元

大家都有這種經驗：用了自己最愛的洗衣精，加了柔軟精甚至是芳香劑，但洗完後衣服和床單仍有一股⋯⋯奇怪，甚至是比沒洗的髒衣服還臭的味道。但先別急著換洗衣機，這可能是因為你的洗衣機裡，累積的許多你看不見的細菌、黴菌、水垢和其他污垢所造成的味道；所以，如你已經試過了各種洗衣凝珠、醋、小蘇打、漂白劑等方法，那建議你試試這款目前正在打折中的神奇清潔片。

無論你的洗衣機聞起來「像是整個足球隊都在用」、「有什麼東西死在裡面」或只是有點怪，Active這款「神奇」洗衣機清潔片，已經幫許多使用者，解決了其他清潔方法都做不到的問題；現在，你可以以15%的折扣，買回24片裝的清潔片，意味著一整年的用量只需要不到17元，如此優惠的折扣，對說這款清潔片讓他們洗衣機「像是被魔杖輕輕一揮」煥然一新的使用者來說，絕對是物超所值。

這款清潔片的強效配方，讓它能夠輕鬆去除污垢和異味，讓你的洗衣機瞬間煥然一新；一位因洗衣機內有黴菌、水垢和一股「腐臭味」的用戶指出：「一片，只要一片，就把所有殘留物都清除乾淨了，異味也消失了，洗衣機變得非常乾淨！」

「我完全沒想到這東西這麼好用，」另一位洗衣機橡膠密封圈裡卡住了狗毛，怎麼也弄不出來的使用者寫道，「把這個放進洗衣機洗了一遍，馬上清乾淨。」

使用方法也很簡單，只要清空洗衣機，然後將清潔片從盒中拿出來，丟入洗衣機內，選擇標準或強力模式，用熱水洗滌；洗滌完成後，可以用毛巾將殘留水漬擦乾，不過許多評論者表示無需手動擦乾；「只需放入清潔片，運行一個洗滌程序就搞定了，」一位滿意的買家寫道，「無需費力去擦，乾淨利落，也沒有刺鼻的化學氣味。」

該品牌聲稱他們的產品適用於「所有」洗衣機，無論是高效率滾筒式或直立式洗衣機，都可以使用。

這款產品的許多評論者，都是住在公寓裡，而公寓裡的洗衣機通常都是公用的，不但使用頻率很高，或是較老舊，且散發著難聞的氣味，但房東和物業在維修方面，又總是一拖再拖。

「我和一些鄰居，可以說是幾乎嘗試了所有能想到的方法來消除異味，但異味又總是會再次出現，」一位鄰居在使用過Active的清潔片後回來寫道，「我用過這些清潔片的機器，再也沒有異味了。」

