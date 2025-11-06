消除系手遊再掀熱潮！這家再造萌商機 萌系手遊年底上線

財經中心／余國棟報導

動漫遊戲IP公司智寶國際(7824)全新消消樂手機遊戲《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》將推出繁體中文版，遊戲也將於12月2日正式上線。（圖／智寶）

動漫遊戲IP公司智寶國際(7824)全新消消樂手機遊戲《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》將推出繁體中文版，遊戲也將於12月2日正式上線。台灣玩家終於能與「P 助與粉紅兔兔」等熟悉角色，一起打造專屬的夢幻大飯店。

智寶國際創立於2015年，為專業動漫遊戲IP之智財內容開發、製作管理暨衍生項目授權公司。長期專注耕耘並活躍於國際ACG產業中IP開發領域，推展多項IP項目，成立至今不僅已成功和多家日本公司組成製作委員會，更與包括TV TOKYO、NETFLIX、Bilibili等國際影音平台建立長期合作關係，憑藉優異實績串聯起播放平台、代理商、出版社、製作公司、遊戲公司、玩具商等國際產業鏈資源結盟，成為台灣首家切入日本ACG IP製作委員會企業，並在東京設有兩間子公司，推動台灣知名IP進軍國際市場。

智寶目前手握近百個自行開發或代理發行的動漫遊戲IP，公司兩大主要業務，IP開發與IP授權的穩健營收規模持續放大。智寶全新消消樂手機遊戲，將挹注新的營運動能。智寶9月營收為0.10億元，年減44.67%。

本款遊戲規則簡單直覺，只要將三個相同圖案連成一列或一排，就能享受爽快的消除體驗。同時，遊戲結合原創世界觀設計，推出多種趣味機制，讓玩家在闖關過程中時刻保持新鮮感。遊戲內更設有驚喜扭蛋機制，能抽取限定造型與道具，為角色增添更多可愛變化。隨著飯店日益華麗，還會有更多客人慕名而來，帶來源源不絕的驚喜。

目前繁中版已正式開放事前登錄，即日起於官方網站及各大應用程式商店開放，參加登錄的玩家有機會獲得豪華好禮，1 萬人即可獲得金幣與破關道具，達 10 萬人更可以獲得 540 個夢幻星星、1,000 個金幣與破關道具。

